Mansur Yavaş'tan CHP'nin Ankara Mitingine Çağrı: 'Demoktarik Bir Türkiye İçin Ses Olacağız'

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, bugün Ankara Kızılay Sakarya Caddesi’nde yapılacak olan CHP mitingi için seslendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kullanımına açtığı "Mansur Yavaş 2025" hesabından paylaşım yapan Yavaş ‘Hep birlikte, demokratik bir Türkiye için ses olacağız’ dedi.

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Mansur Yavaş'tan CHP'nin Ankara Mitingine Çağrı: 'Demoktarik Bir Türkiye İçin Ses Olacağız'

ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Mansur Yavaş 2025" hesabından yeni bir paylaşım yaptı. CHP Ankara İl Başkanlığınca, Kızılay Sakarya Caddesi'nde bugün yapılacak ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingi için seslenen Yavaş, ‘Hukukun üstünlüğünü, özgürlükleri ve adaleti savunmak için bir araya geliyoruz’ diye vurguladı.

Mansur Yavaş'tan CHP'nin Ankara Mitingine Çağrı: 'Demoktarik Bir Türkiye İçin Ses Olacağız' - Resim : 1

'TÜRKİYE İÇİN SES OLACAĞIZ'

Yavaş’ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Hukukun üstünlüğünü, özgürlükleri ve adaleti savunmak için bir araya geliyoruz. Hep birlikte, demokratik bir Türkiye için ses olacağız. 26 Mayıs Pazartesi, saat 19.30’da, Çankaya Belediyesi arkası Sakarya Caddesi’nde buluşalım.

SAAT KAÇTA?

CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından organize edilen miting, bugün saat 19.30’da Çankaya Belediyesi arkasındaki Sakarya Caddesi’nde gerçekleştirilecek. Etkinliğe başta CHP’liler olmak üzere çok sayıda kişinin katılması bekleniyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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