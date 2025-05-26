Volkan Konak İçin 'Geberdi' Demişti! Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e Hadsiz Tehdit: 'Sana Tokadı Ben Atacağım Bekle'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak’ın vefatına ilişkin sosyal medyada “Sahnede gebermiş” paylaşımı yapan eski Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, yeni bir skandalla gündemde. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan ve Çatalca’daki görevinden alınarak Kocaeli’ye vaiz olarak atanan Mehmetalioğlu, bu kez CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik tehdit içeren bir paylaşım yaptı.

ÖZGÜR ÖZEL'İ TEHDİT ETTİ

Mehmetalioğlu, sosyal medya hesabından Özgür Özel’e hitaben, “Ey Özgür Özel. Koruma zırhının arkasından atmak kolay. Koruma ordunu yanına almadan (gerçi bir işe yaramıyorlar yine tokadı yiyorsun da) buyur gel Fatih’teyim. Nasıl yırtıyorsun ağzımı bi görelim. Sen ecza dükkânında fiş yırtmaktan bile acizsin. Kartondan başkan. Sen daha tokat yemedin. Sana tokadı ben atacağım bekle” ifadelerine yer verdi.

Özgür Özel, daha önce mitinglerde Mehmetalioğlu’nun Volkan Konak’a yönelik hakaret içeren paylaşımına sert tepki göstermiş, “Ben kimseyi yuhlatmam ama bu namussuzu yuhlayın! Bu ahlaksızı, din adamı görünümlü şeytanı yuhlayın!” diyerek kamuoyunun dikkatini çekmişti.

Kaynak: Haber Merkezi