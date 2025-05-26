Suriye Yaptırımları Kalktı, Sıra Türkiye’ye Uygulanan CAATSA’da mı? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump Görüşmesinde

ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu turu kapsamında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da yaptığı açıklamada, Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılacağını duyurmuştu. Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine atıfta bulunarak, Erdoğan’ın da benzer bir talebi olduğunu belirtmişti.

Trump, “Türkiye’nin lideri Erdoğan ve Ortadoğu’daki diğer saygın dostlarım da aynı görüşü paylaştı. Suriye’deki yaptırımları kaldıracağız” demişti. Bu açıklama, bölgedeki liderlerle yapılan görüşmelerin ardından gelmiş ve Suriye politikasında önemli bir değişikliğin sinyalini vermişti.

ABD Hazine Bakanlığı, Trump'ın açıklamaları sonrası yaptırımların kaldırıldığını duyurmuştu. Bu kritik adım sonrası Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Suriye’ye yaptırımlar kaldırıldı sıra bizim CAATSA’da mı" başlıklı bir yazı kaleme alarak Türkiye’ye yönelik CAATSA yaptırımlarına dikkat çekti.

Selvi, "Ankara’da bir beklentinin oluştuğunu ifade edebilirim. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyaretinde çantasındaki başlıklardan birini de CAATSA yaptırımlarının kaldırılması konusu oluşturacak. CAATSA yaptırımları Trump zamanında konuldu, yine Trump zamanında kaldırılabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Hürriyet