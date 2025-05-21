Volkan Konak’a Hakaret Eden Çatalca Müftüsü Hakkında Hapis Talebi

Usta sanatçı Volkan Konak'ın ölümünün ardından skandal ifadeler kullanan Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu hakkında iki ayrı dava açıldı. “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” ve “kamu görevlisine hakaret ve iftira” suçlarından 9 yıla kadar hapsi istenen müftü, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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Volkan Konak’a Hakaret Eden Çatalca Müftüsü Hakkında Hapis Talebi

'Kuzeyin Oğlu' lakabıyla tanınan usta sanatçı Volkan Konak'ın ölümünün ardından Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu skandal bir paylaşımda bulunmuştu. Mehmetalioğlu, "Sahnede gebermiş. Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için içen bizim için yanar da elbet" ifadelerini kullanmıştı.

Paylaşım kamuoyunda büyük tepki toplarken, Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı, Müftü Ahmet Mehmetalioğlu hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında müftünün geçmiş yıllarda yaptığı diğer sosyal medya paylaşımları da mercek altına alındı. Müftü Mehmetoğlu'nun 2014 yılında kadınları aşağılayan paylaşımları ve dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı açıklamalar da soruşturma dosyasına dahil edildi.

9 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

NTV'de yer alan habere göre; Müftü hakkında "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep ve bölge farkına dayanarak alenen aşağılamak", "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret ve iftira" iddiasıyla iki ayrı dava açıldı. 9 yıla kadar hapsi istenen müftü önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Öte yandan Ahmet Mehmetalioğlu'nun Kocaeli’ye vaiz olarak atandığı bildirildi. Atama kararının ardından bir paylaşım yapan Mehmetalioğlu “Bir savaşa girildiyse bedelini de ödeyeceğiz elhamdülillah” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: NTV

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