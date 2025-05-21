Suriye ile AB Arasında Kritik Telefon Görüşmesi! Normalleşme Sinyali Verildi

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, önemli bir açıklama yaptı.

Şeybani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada AB’nin Suriye’ye yönelik ekonomik yaptırımları tamamen kaldırma kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Şeybani, AB tarafından alınan yaptırımları kaldırma kararının, Suriye ile Avrupa arasındaki iş birliğini güçlendirme ve bölgede istikrarı destekleme yönündeki samimi isteğin olumlu bir göstergesi olduğunu vurguladı.

'BİRLİKTE ÇALIŞILMALI'

Şeybani ‘Taraflar ayrıca erken toparlanma planları ve yeniden imar sürecine ilişkin yakın iş birliğinin önemine değinerek, temel ihtiyaçlara etkin şekilde yanıt verilmesi ve altyapının desteklenmesi konusunda birlikte çalışılması gerektiğini vurguladı’ dedi.

ORTAK ADIMLAR SİNYALİ

Açıklamada iki taraf arasında siyasi, insani ve ekonomik alanlarda ortak adımlar atılması, koordinasyonun artırılması ve karşılıklı anlayışın geliştirilmesi yönünde mutabık kalındığı aktarıldı.

TÜRKİYE, ÜRDÜN İLE İŞ BİRLİĞİ

Öte yandan yapılan açıklamada AB ile Türkiye, Ürdün ve Lübnan gibi komşu ülkeler ile ilgili uluslararası kurumlarla iş birliği içinde Suriyeli mültecilerin onurlu ve gönüllü dönüşlerine yönelik planların başlatılması konusunda fikir alışverişinde bulunulduğu da aktarıldı.

Kaynak: DHA