Volkan Konak için 'Geberdi' Diyen Çatalca Müftüsü Kocaeli'ye Sürüldü: 'Bir Savaşa Girildiyse...' Diyerek Duyurdu

Volkan Konak'ın hayatını kaybetmesinin ardından skandal ifadeler kullanan Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, Kocaeli'ye vaiz olarak atandı. Mehmetalioğlu, atamanın ardından “Bir savaşa girildiyse bedelini de ödeyeceğiz elhamdülillah” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme:
Volkan Konak için 'Geberdi' Diyen Çatalca Müftüsü Kocaeli'ye Sürüldü: 'Bir Savaşa Girildiyse...' Diyerek Duyurdu

‘Kuzeyin Oğlu’ olarak bilinen ünlü sanatçı Volkan Konak’ın hayatını kaybetmesinin ardından, ‘geberdi’ ifadelerini kullanan Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu’nu Kocaeli’ye vaiz olarak atandığı bildirildi.

Atama kararının ardından bir paylaşım yapan tepkilerin odağındaki isim “Bir savaşa girildiyse bedelini de ödeyeceğiz elhamdülillah” ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Mehmetalioğlu’nun Volkan Konak hakkında ‘geberdi’ ifadelerini kullanmasının ardından soruşturma başlatmıştı.

Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kıbrıs'ta verdiği konser sırasında fenalaşarak hayatını kaybetmişti. Konak'ın kaybı sevenlerini yasa boğarken, Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'nun 'geberdi' ifadelerini kullanması kamuoyundan büyük tepki çekmişti.

Volkan Konak'ı Hedef Almıştı... Çatalca Müftüsü'nden Skandal Savunma!Volkan Konak'ı Hedef Almıştı... Çatalca Müftüsü'nden Skandal Savunma!Güncel
Çatalca Belediyesi'nden 'Volkan Konak' HamlesiÇatalca Belediyesi'nden 'Volkan Konak' HamlesiGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Çatalca Volkan Konak
Son Güncelleme:
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras İlk Kez Hakim Karşısında TÜSİAD Yöneticileri Hakim Karşısında! İşte İlk İfadeleri
PKK'nın Silah Bırakma Sürecinde İsrail ve İran Detayı! 'Savaş Nedeni Sayılacak' PKK'nın Silah Bırakma Sürecinde İsrail ve İran Detayı
Evdeki Böcek ve Karıncaları Anında Yok Ediyor! Sirke ve Karbonattan 100 Kat Daha Etkili Evdeki Böcek ve Karıncaları Anında Yok Ediyor! Sirke ve Karbonattan 100 Kat Daha Etkili
Çileklerin Raf Ömrünü 10 Kat Uzatan Basit Yöntem! Çöpe Atma Derdine Son Çileklerin Raf Ömrünü 10 Kat Uzatan Basit Yöntem! Çöpe Atma Derdine Son
ÇOK OKUNANLAR
Sadece Memur ve Emekliler İçin Değil, Temmuz Zammı ile 15 Kalemde Artış Olacak! İşte Yeni Tutarlar Sadece Memur ve Emekliler İçin Değil, Temmuz Zammı ile 15 Kalemde Artış Olacak! İşte Yeni Tutarlar
Araç Sahipleri Asıl Şimdi Yandı: Sürücüler Artık Bu Parayı Ödeyecek! Büyük Zam Geliyor Araç Sahipleri Asıl Şimdi Yandı: Sürücüler Artık Bu Parayı Ödeyecek! Büyük Zam Geliyor
IBAN'a Para Göndermede Yeni Sistem: EFT, FAST, Havalede Bu Detaylara Dikkat! Bankalar Dört Koldan Sarıldı IBAN'da Yeni Sistem! EFT, FAST, Havalede Bu Detaylara Dikkat
Ünlü Türk Helva Markasında Ölümcül Bakteri Çıktı: Tüm Marketlerden Toplatılıyor Ünlü Türk Helva Markasında Ölümcül Bakteri!
Bir Zamanlar İstanbul'un En Gözde İlçesiydi! Atatürk'ün 'Benim Kentim' Dediği İlçe Nasıl İstanbul'dan Ayrılıp İl Oldu? Bir Zamanlar İstanbul'un En Gözde İlçesiydi! Atatürk'ün 'Benim Kentim' Dediği İlçe Nasıl İl Oldu?