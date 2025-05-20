Volkan Konak için 'Geberdi' Diyen Çatalca Müftüsü Kocaeli'ye Sürüldü: 'Bir Savaşa Girildiyse...' Diyerek Duyurdu
Volkan Konak'ın hayatını kaybetmesinin ardından skandal ifadeler kullanan Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, Kocaeli'ye vaiz olarak atandı. Mehmetalioğlu, atamanın ardından “Bir savaşa girildiyse bedelini de ödeyeceğiz elhamdülillah” ifadelerini kullandı.
‘Kuzeyin Oğlu’ olarak bilinen ünlü sanatçı Volkan Konak’ın hayatını kaybetmesinin ardından, ‘geberdi’ ifadelerini kullanan Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu’nu Kocaeli’ye vaiz olarak atandığı bildirildi.
Atama kararının ardından bir paylaşım yapan tepkilerin odağındaki isim “Bir savaşa girildiyse bedelini de ödeyeceğiz elhamdülillah” ifadelerini kullandı.
Diyanet İşleri Başkanlığı, Mehmetalioğlu’nun Volkan Konak hakkında ‘geberdi’ ifadelerini kullanmasının ardından soruşturma başlatmıştı.
Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kıbrıs'ta verdiği konser sırasında fenalaşarak hayatını kaybetmişti. Konak'ın kaybı sevenlerini yasa boğarken, Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'nun 'geberdi' ifadelerini kullanması kamuoyundan büyük tepki çekmişti.
Kaynak: Haber Merkezi