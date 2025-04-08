Çatalca Belediyesi'nden 'Volkan Konak' Hamlesi

Karadeniz'in sevilen sanatçısı Volkan Konak'ın ölümünün ardından çirkin söylemlerde bulunan Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu hakkında soruşturma başlatılmıştı. Tepki çeken sözlerin ardından bir hamle de Çatalca Belediyesi'nden geldi. İşte detaylar...

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Çatalca Belediyesi'nden 'Volkan Konak' Hamlesi

Usta sanatçı Volkan Konak, Kıbrıs'ta sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Henüz 58 yaşında olan 3 çocuk babası Volkan Konak'ın ani ölümü sevenlerini derinden sarstı.

Volkan Konak'ın ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Cenaze törenine sevenler akın etti, gözyaşları sel oldu.

Çatalca Belediyesi'nden 'Volkan Konak' Hamlesi - Resim : 1

İstanbul Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu ise adeta nefret kustu. Çatalca Müftüsü, Volkan Konak’ın ölümünün ardından "Sahnede gebermiş" ifadelerini kullandı.

Müftü Ahmet Mehmetalioğlu, sosyal medya hesabından şu çirkin paylaşımı yaptı: "Sahnede gebermiş. Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için içen bizim için yanar da elbet."

Mehmetalioğlu, daha sonra ise "Din, devlet, diyanet ve kutsallarımıza düşman herkese vermiş olduğum rahatsızlıktan dolayı Rabbime şükrediyorum" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tepkilerin ardından Mehmetalioğlu hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

BELEDİYEDEN ALKIŞ ALAN HAREKET

Çatalca Belediyesi de müftüye tepki olarak Volkan Konak'ın ismini ilçede yaşatmaya karar verdi. Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, Çatalca Müftülük binasının olduğu Nar Sokağı’nın adının değiştirildiğini ve "Volkan Konak" sokağı yapıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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Çatalca Belediyesi'nden 'Volkan Konak' Hamlesi Çatalca Belediyesi'nden 'Volkan Konak' Hamlesi