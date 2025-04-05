Volkan Konak'a Veda, Son Kez Ona Sarılmıştı

Kuzeyin Oğlu lakaplı Trabzonlu müzisyen Volkan Konak, Bayram’da Kıbrıs’ta konser verdiği sırada sahnede geçirdiği kalp krizi nedeniyle 58 yaşında hayatını kaybetti. Volkan Konak’ın ani vefatı sevenlerinde büyük bir şok etkisi yaratırken, Volkan Konak’ın 20 yıllık arkadaşı sanatçı Selim Bölükbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dostuna veda etti.

20 YILLIK DOSTLUK…

Volkan Konak'la aynı sahneyi paylaşan ve hayatını kaybetmeden önce son sarıldığı isim olan Bölükbaşı bu fotoğrafla birlikte, 20 yıllık dostunu uzun bir mesajla hem andı; hem de yaşadığı acıyı paylaştı.

Paylaşımı yapmamak için çok uğraştığını çünkü Konak’a bu ölümü yakıştıramadığını belirten Bölükbaşı, yapması gerektiği gerçeğinin paylaşımı yapmamasına müsaade etmediğini ifada etti.

VOLKAN KONAK’A YÜREK YAKAN VEDA

Konak’ın arkasından söylenecek sözlerin bir paylaşıma sığmayacağını söyleyen Bölükbaşı, Volkan Konak’a şu sözlerle veda etti: "İçimin yandığı, beynimin uyuştuğu, kalbimin sıkıştığı, gözlerimin görme yetisinin yetersiz kaldığı, damarlarımdaki kanın sanki çekildiği, vücudumun 300 km hızla duvara toslayıp paramparça olduğu, son kulisimizdeki sohbetimiz ile sahnede yere yığılmış kalp masajı yapılan halin arasında pinpon topu gidip gelişimin tarif edilemezliği, 20 senemizin içine sığan milyon tane anılarımın ağırlığı, cesaretinin bize verdiği gücün artık zayıflığı, bu ülkeye en çok lazım olan fikirlerinin eksilişi, öğrettiğin tecrübelendirdiğin ne varsa her şeyi, ağabeyliğini, desteklerinin artık olamayacak oluşunun hüznünü, mavralarımızın sonunda yaşadığımız sarhoş yorgunluğumuzun bir daha olmayacağını ve bunun gibi buralara sığmayacak bir çok şeyin acısını hisseden ben…"