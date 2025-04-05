Cem Yılmaz'dan Çok Sert Açıklama! 'Ferhan Şensoy' Yorumuna Ateş Püskürdü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere pek çok ismin tutuklanmasının ardından etki gücü yüksek birçok ünlü, yaşananlar karşısında sessiz kaldıkları için kamuoyundan tepki görmeye başladı. Sosyal medyada suskunluğu nedeniyle en çok tepki çeken isimlerden biri de X hesabında 16 milyondan fazla takipçisi olan komedyen Cem Yılmaz oldu.

Eleştirilere karşı sert bir yanıt veren Cem Yılmaz, "Ferhan Şensoy’un Yılmaz Erdoğan’ı tiyatrosuna almamasını da Cem Yılmaz’a kavuğu vermemesini de Okan Bayülgen’i adamdan saymamasını da bugünlerde iyice idrak ediyoruz" yorumunu alıntılayarak bir paylaşım yaptı.

'KAVUĞU NİYE BANA VERSİN AVANAK?'

Ünlü komedyen, yorumunu alıntıladığı kullanıcıya şu sözlerle seslendi:

"Sen bir muktedir vitaminisin! Senin muhalefet etmek gibi ehliyetin varsa bile 5 yıllığına geri alınmalı! George Orwell bitti Ferhan abi mi başladı! Ben tiyatrocu değilim kavuğu bana niye versin avanak! Böyle böyle birbirine kırdırırlar. Yazık çok acı. Sanki memlekette konu şu an buymuşçasına."

'BAKIYORSUN NORMAL İNSAN AMA DELİ'

Söz konusu paylaşımına daha fazla tepki gelen Cem Yılmaz, arkasından da "Bir gün sizin başınıza da gelirse neden kendimi işime gücüme verdiğimi anlarsınız. Bu kadar deli dadanmasını bu kadar uzun süre idare etmek yeteri kadar zor. Bakıyorsun normal insan ama deli… Diyalog kurulmuyor. Ama bir şey istiyor! Sonra bir küçümseme! Anlayamadım hiç. Umarım şans yüzüne güler sevgili kardeşim, hayalindeki gibi bir devran olur! Ama sen hiç gayret etme olur mu?" şeklinde bir paylaşım daha yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi