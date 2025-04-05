Rapçi Eminem Dede Oldu

Grammy ödüllü rapçi Eminem, 52 yaşında dede olmanın mutluluğunu yaşıyor. ABD'li şarkıcının kızı Hailie Jade Mathers, eşi Evan McClintock ile birlikte ilk çocuklarını kucaklarına aldıklarını duyurdu. 29 yaşındaki Hailie, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda bir erkek bebekleri olduğunu ve adını Elliot Marshall McClintock koyduklarını açıkladı.

Hailie ve Evan çifti, Mayıs 2024'ten bu yana evli. Eminem, kızının hamilelik haberini klip çekimi sırasında almış ve bu anları klibinde göstermişti. "Temporary" şarkısının klibinde Hailie, videonun sonunda babasına "Büyükbaba" yazılı bir forma ve ultrasondan bir fotoğraf vererek hamile olduğunu duyurmuştu. Eminem, şaşkınlıkla karışık büyük bir sevinç yaşayıp kızına sarılmıştı.

Ünlü rapçinin Hailie'nin yanı sıra Alaina ve Stevie adında iki çocuğu daha bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi