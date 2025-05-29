Denetimli Serbestlikte Yeni Dönem! İmzalar Atıldı

Denetimli serbestlik uygulamaları, üniversitelerle yapılan yeni iş birlikleriyle güçlendiriliyor. Bursa ve Manisa’da hayata geçirilen protokollerle psikolojik destek, eğitim ve akademik katkı süreçleri yeniden şekilleniyor. Bu kapsamda Mudanya Üniversitesi ile Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı arasında imzalanan protokol, denetimli serbestlik kapsamındaki 229 çocuk ve 13.963 yetişkini kapsayan geniş bir programı içeriyor.

Son Güncelleme:
Denetimli Serbestlikte Yeni Dönem! İmzalar Atıldı

Mudanya Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeline yönelik hizmet içi eğitimler düzenleyecek. Eğitimler, yükümlülerle etkili iletişim kurma ve rehabilitasyon süreçlerinin desteklenmesi amacıyla yapılacak.

ÇOCUK YÜKÜMLÜLERE ÖZEL PROGRAMLAR GELİYOR

Protokol kapsamında yalnızca yetişkinlere değil, çocuk yükümlülere yönelik de çalışmalar planlanıyor. Mudanya Üniversitesi’nin Psikoloji ve Çocuk Gelişimi bölümlerinden öğretim üyeleri ve öğrenciler, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün onayıyla özel programlar geliştirecek. Hazırlanacak bu programlar, çocukların sosyal hayata yeniden kazandırılmasında önemli bir rol üstlenecek.

Ayrıca üniversite öğrencilerine Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde staj yapma olanağı tanınacak. Akademisyenler ise bu merkezlerde akademik araştırmalar yürüterek uygulamaların bilimsel yönünü güçlendirecek.

MANİSA’DA ÜNİVERSİTE VE ADALET İŞ BİRLİĞİ PEKİŞİYOR

Benzer bir adım da Manisa’da atıldı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında imzalanan protokol, akademik katkının denetimli serbestlik sistemine entegre edilmesini hedefliyor. İş birliği kapsamında düzenlenen bilgilendirme toplantısında, sistemin işleyişi, hedefleri ve akademik katılımın kapsamı ele alındı.

Denetimli Serbestlikte Yeni Dönem! İmzalar Atıldı - Resim : 1

Toplantıda konuşan Denetimli Serbestlik’ten sorumlu Cumhuriyet Savcısı Süleyman Özen, akademik çevrelerin deneyim ve bilgi birikiminin, denetimli serbestlik uygulamalarının gelişimi açısından kritik önem taşıdığını ifade etti. Üniversitelerle yapılacak ortak projelerin ve bilimsel çalışmaların teşvik edileceğini vurgulayan Özen, bu sürecin suçun tekrarını önlemede ve toplumsal güvenliği sağlamada etkili olacağına dikkat çekti.

SİSTEMLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ BİRLİĞİ HEDEFİ

Toplantı sonunda soru-cevap oturumu gerçekleştirilerek katılımcıların önerileri dinlendi. Bu öneriler doğrultusunda kısa, orta ve uzun vadeli hedefler belirlendi. Hazırlanan akademik iş birliği modeli, denetimli serbestlik sisteminin bilimsel temellere dayanarak geliştirilmesini ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesini amaçlıyor. Programların düzenli olarak sürdürülmesi planlanıyor.

Efor Holding’de Yeni Dönem! DeğiştiEfor Holding’de Yeni Dönem! DeğiştiEkonomi

Altın Yatırımı Yapanlar Dikkat! Uzmanı Net Tarih Verdi, Tansiyon YükselecekAltın Yatırımı Yapanlar Dikkat! Uzmanı Net Tarih Verdi, Tansiyon YükselecekEkonomi

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Herkes Öylesine Yediği Sebzenin Faydalarını Duyunca İnanamayacaksınız Herkes Öylesine Yediği Sebzenin Faydalarını Duyunca İnanamayacaksınız
29 Mayıs 2025 Burç Yorumu: Sabah ve Öğle Saatlerine Dikkat! Tüm Gününüzü Etkileyebilir 29 Mayıs 2025 Burç Yorumu: Sabah ve Öğle Saatlerine Dikkat! Tüm Gününüzü Etkileyebilir
Evliliğin İlk Yılında Sinsice Başlıyor: Öpüşürken Bulaşan Hastalık Şoke Etti Evliliğin İlk Yılında Sinsice Başlıyor: Öpüşürken Bulaşan Hastalık Şoke Etti
Binlerce Yıllık Doğal Şifa: Kehribar Neye İyi Geliyor? Kehribar Taşı Takmak Ne İşe Yarar? Binlerce Yıllık Doğal Şifa: Kehribar Neye İyi Geliyor? Kehribar Taşı Takmak Ne İşe Yarar?
ÇOK OKUNANLAR
Emekli Bayram İkramiyesine Yeni Ayar: SGK Başuzmanı Ankara Kulisinden Aldığı Bilgiyi Canlı Yayında Ağzından Kaçırdı Emekli Bayram İkramiyesine Yeni Ayar: İsa Karakaş Ankara Kulisinden Aldığı Bilgiyi Canlı Yayında...
Şehir Şehir Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu! İşte Yeni Fiyat Listesi Şehir Şehir Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu! İşte Yeni Fiyat Listesi
Tapu Sahiplerinin 2 Günü Kaldı! Ödemeyene 2 Kat Masraf Çıkacak Tapu Sahiplerinin 2 Günü Kaldı! Ödemeyene 2 Kat Masraf Çıkacak
TOKİ’den Konut Sahibi Olmak İsteyenlere Yeni Fırsat! 13 Bin TL Taksitle 2+1 ve 3+1 Daireler Satışta TOKİ’den Konut Sahibi Olmak İsteyenlere Yeni Fırsat! 13 Bin TL Taksitle 2+1 ve 3+1 Daireler Satışta
Kurban Bayramı'nda Ünlülerin Konser Ücretleri Belli Oldu: 1 Gecede Servet Kazanacaklar Bayramda Ünlüler Servet Kazanacak