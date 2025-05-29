Denetimli Serbestlikte Yeni Dönem! İmzalar Atıldı

Mudanya Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeline yönelik hizmet içi eğitimler düzenleyecek. Eğitimler, yükümlülerle etkili iletişim kurma ve rehabilitasyon süreçlerinin desteklenmesi amacıyla yapılacak.

ÇOCUK YÜKÜMLÜLERE ÖZEL PROGRAMLAR GELİYOR

Protokol kapsamında yalnızca yetişkinlere değil, çocuk yükümlülere yönelik de çalışmalar planlanıyor. Mudanya Üniversitesi’nin Psikoloji ve Çocuk Gelişimi bölümlerinden öğretim üyeleri ve öğrenciler, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün onayıyla özel programlar geliştirecek. Hazırlanacak bu programlar, çocukların sosyal hayata yeniden kazandırılmasında önemli bir rol üstlenecek.

Ayrıca üniversite öğrencilerine Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde staj yapma olanağı tanınacak. Akademisyenler ise bu merkezlerde akademik araştırmalar yürüterek uygulamaların bilimsel yönünü güçlendirecek.

MANİSA’DA ÜNİVERSİTE VE ADALET İŞ BİRLİĞİ PEKİŞİYOR

Benzer bir adım da Manisa’da atıldı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında imzalanan protokol, akademik katkının denetimli serbestlik sistemine entegre edilmesini hedefliyor. İş birliği kapsamında düzenlenen bilgilendirme toplantısında, sistemin işleyişi, hedefleri ve akademik katılımın kapsamı ele alındı.

Toplantıda konuşan Denetimli Serbestlik’ten sorumlu Cumhuriyet Savcısı Süleyman Özen, akademik çevrelerin deneyim ve bilgi birikiminin, denetimli serbestlik uygulamalarının gelişimi açısından kritik önem taşıdığını ifade etti. Üniversitelerle yapılacak ortak projelerin ve bilimsel çalışmaların teşvik edileceğini vurgulayan Özen, bu sürecin suçun tekrarını önlemede ve toplumsal güvenliği sağlamada etkili olacağına dikkat çekti.

SİSTEMLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ BİRLİĞİ HEDEFİ

Toplantı sonunda soru-cevap oturumu gerçekleştirilerek katılımcıların önerileri dinlendi. Bu öneriler doğrultusunda kısa, orta ve uzun vadeli hedefler belirlendi. Hazırlanan akademik iş birliği modeli, denetimli serbestlik sisteminin bilimsel temellere dayanarak geliştirilmesini ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesini amaçlıyor. Programların düzenli olarak sürdürülmesi planlanıyor.

Kaynak: AA