Efor Holding’de Yeni Dönem! Değişti

Farklı sektörlerdeki yatırımlarıyla dikkat çeken Efor Holding, üst düzey yönetim kademesinde önemli bir değişikliğe imza attı. Holding, CEO’luk görevine, finansal bilgi birikimi ve stratejik liderlik yetkinlikleriyle öne çıkan Ahmet Demir’i atadı.

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Efor Holding’de Yeni Dönem! Değişti

İçecek, enerji, tarım, madencilik ve inşaat gibi birçok alanda faaliyet gösteren Efor Holding, Ahmet Demir’in liderliğinde dijitalleşme, verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı yeni bir yönetim anlayışına geçmeyi hedefliyor. Demir, CEO olarak holdingin tüm operasyonel süreçlerinden sorumlu olacak.

YENİ HEDEF: KÜRESEL REKABET GÜCÜ

Göreve başlamasının ardından bir değerlendirme yapan Ahmet Demir, Efor Holding’in çok sektörlü yapısının büyümeye olan katkısına dikkat çekti. Demir, “Holdingimizin sağlam temelleri, çevreye duyarlı üretim anlayışı ve dinamik insan kaynağı, sürdürülebilir başarı için önemli avantajlar sunuyor. Önümüzdeki dönemde özellikle enerji alanındaki yatırımlarımızı büyüterek yenilenebilir kaynaklara dayalı üretimimizi artıracağız” dedi.

Ahmet Demir ayrıca, küresel ölçekte daha güçlü ve rekabetçi bir holding yapısı oluşturma hedefiyle çalışacaklarını, hem ülke ekonomisine hem de çevresel ve toplumsal faydaya katkı sağlayacak uzun vadeli projelere odaklanacaklarını ifade etti.

28 YILI AŞKIN YÖNETİM DENEYİMİ

Ohio State Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Ahmet Demir, kariyerine BEM Dış Ticaret A.Ş.'de başladı. Ukrayna’da Euro Trade şirketinde direktörlük görevini üstlendikten sonra, 2005 yılında Eksim Holding’e katıldı. Burada Eksen Gıda Genel Müdürlüğü, Dicle Elektrik Dağıtım ve Dicle Elektrik Perakende Satış A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanlığı gibi görevlerde bulundu.

Demir, son olarak 2020–2025 yılları arasında Eksim Holding Gıda Grubu Başkanı olarak görev yaptı. Dijital dönüşüm, operasyonel mükemmeliyet ve kaynak verimliliği konularında uzmanlaşan Demir, Efor Holding’in yeni nesil büyüme stratejilerine liderlik edecek.

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Kaynak: Haber Merkezi

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