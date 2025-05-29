Altın Yatırımı Yapanlar Dikkat! Uzmanı Net Tarih Verdi, Tansiyon Yükselecek
Küresel piyasalardaki belirsizlik etkisini sürdürürken, altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. Yatırım Uzmanı Aziz Kaçmaz, özellikle ons ve gram altın tarafındaki hareketliliğe dikkat çekerek yatırımcıları uyardı. Kaçmaz, ons altının 3.000 ile 3.500 dolar aralığında fiyatlandığını belirterek bu seviyelerin kısa vadede korunabileceğini ifade etti.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD ile Avrupa arasındaki ticaret gerilimlerine işaret eden Aziz Kaçmaz, “Trump’ın Avrupa’ya yönelik yüzde 50 oranındaki tarife kararının 9 Temmuz’a ertelenmesi, ons altının 3.300 doların üzerine çıkmasına neden oldu. Bu tür siyasi ve ekonomik gelişmeler, piyasalarda yukarı yönlü hareketleri tetikliyor” dedi.
TANSİYON YÜKSELECEK
3.500 dolar seviyesinin önemli bir direnç olduğunu dile getiren Kaçmaz, bu noktanın aşılması için küresel tansiyonun daha da yükselmesi gerektiğini belirtti. Kısa vadede bu seviyenin aşılmasını beklemediğini de sözlerine ekledi.
GRAM ALTINDA DAR BANTTA SEYİR
Gram altındaki fiyat hareketlerine de değinen Aziz Kaçmaz, gram altının 3.800 ile 4.500 TL arasında dalgalandığını, bu aralıkta en dikkat çeken seviyelerin ise 4.000-4.200 TL olduğunu ifade etti. Bu bandın bir süre daha korunacağını öngördüğünü dile getirdi.
YATIRIMCILARA TEMKİNLİ OLMA ÇAĞRISI
ABD-Avrupa hattındaki ticaret geriliminin ve küresel gelişmelerin altın fiyatları üzerindeki etkisinin süreceğini vurgulayan Aziz Kaçmaz, yatırımcıların temkinli hareket etmesinin önemine dikkat çekti. Olası diplomatik gelişmelere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Kaçmaz, piyasaların haber akışına hassasiyetle tepki verdiğini söyledi.