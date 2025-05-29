Altın Yatırımı Yapanlar Dikkat! Uzmanı Net Tarih Verdi, Tansiyon Yükselecek

GRAM ALTINDA DAR BANTTA SEYİR

Gram altındaki fiyat hareketlerine de değinen Aziz Kaçmaz, gram altının 3.800 ile 4.500 TL arasında dalgalandığını, bu aralıkta en dikkat çeken seviyelerin ise 4.000-4.200 TL olduğunu ifade etti. Bu bandın bir süre daha korunacağını öngördüğünü dile getirdi.