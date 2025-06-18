Koç Holding, THY, Tofaş, Migros, Otokar... Borsa İstanbul'da 12 Hissenin Hedef Fiyatları Değişti

Borsa İstanbul'da işlem gören birçok şirket için aracı kurumlar yeni hedef fiyat ve tavsiyelerini yatırımcılarla paylaştı. 17 Haziran Salı günü yayımlanan araştırma raporlarında, THY, Koç Holding, Tofaş, İş Yatırım, Migros, Otokar, Torunlar GYO, Turkcell, Yapı Kredi ve Mavi Giyim gibi önde gelen 12 şirketin hisse senetlerine dair beklentiler değişti. Gün içinde peş peşe gelen analizlerde, bu hisseler için hem hedef fiyatlar güncellendi hem de alım-satım tavsiyeleri tekrar gözden geçirildi.