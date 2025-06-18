Koç Holding, THY, Tofaş, Migros, Otokar... Borsa İstanbul'da 12 Hissenin Hedef Fiyatları Değişti
Borsa İstanbul’da işlem gören 12 şirket için yeni hedef fiyat ve yatırım tavsiyeleri yayımlandı. Yatırımcılar Koç Holding, THY, Migros, Otokar, Turkcell, Tofaş ve Mavi Giyim gibi önde gelen hisselerin değerlendirmelerine gözünü çevirdi. İşte Borsa İstanbul'da 12 hissenin hedef fiyatı...
Kaynak: Haber Merkezi
Borsa İstanbul'da işlem gören birçok şirket için aracı kurumlar yeni hedef fiyat ve tavsiyelerini yatırımcılarla paylaştı. 17 Haziran Salı günü yayımlanan araştırma raporlarında, THY, Koç Holding, Tofaş, İş Yatırım, Migros, Otokar, Torunlar GYO, Turkcell, Yapı Kredi ve Mavi Giyim gibi önde gelen 12 şirketin hisse senetlerine dair beklentiler değişti. Gün içinde peş peşe gelen analizlerde, bu hisseler için hem hedef fiyatlar güncellendi hem de alım-satım tavsiyeleri tekrar gözden geçirildi.
İşte 12 hisse için açıklanan hedef fiyatlar...
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO)
Ak Yatırım hedef fiyatı: 430,00 TL
Tavsiye: Endeks üstü getiri
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (ISMEN)
OYAK Yatırım hedef fiyatı: 67,38 TL
Tavsiye: Endeks üstü getiri
Türk Hava Yolları A.O. (THYAO)
Ak Yatırım hedef fiyatı: 530,00 TL
Tavsiye: Endeks üstü getiri
Koç Holding A.Ş. (KCHOL)
Ak Yatırım hedef fiyatı: 315,00 TL
Tavsiye: Endeks üstü getiri
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI)
Ak Yatırım hedef fiyatı: 59,00 TL
Tavsiye: Endeks üstü getiri
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN)
Ak Yatırım hedef fiyatı: 147,30 TL
Tavsiye: Endeks üstü getiri
Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK)
Ak Yatırım hedef fiyatı: 500,00 TL
Tavsiye: Endeks üstü getiri
Migros Ticaret A.Ş. (MGROS)
Ak Yatırım hedef fiyatı: 788,00 TL
Tavsiye: Endeks üstü getiri
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. (OTKAR)
Ak Yatırım hedef fiyatı: Belirtilmemiş
Tavsiye: Endeks üstü getiri
Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (TRGYO)
Ak Yatırım hedef fiyatı: 95,00 TL
Tavsiye: Endeks üstü getiri
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL)
Ak Yatırım hedef fiyatı: 140,00 TL
Tavsiye: Endeks üstü getiri
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK)
Ak Yatırım hedef fiyatı: 34,00 TL
Tavsiye: Endeks üstü getiri