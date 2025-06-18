İçine Atan Yandı! Yediden Yetmişe Herkesin Başına Geliyor: Kalp ve Beyin Sağlığı İçin Ciddi Risk Taşıyor

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"Science Explorer" dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, beyindeki stres merkezlerinden biri olan amigdalanın aşırı çalışmasının ciddi sağlık sonuçlarına yol açabileceğini gözler önüne serdi. Bilim insanları, amigdaladaki yüksek aktivitenin kemik iliğinde lökosit üretimini artırarak damar iltihaplanmalarına neden olduğunu ve bunun sonucunda kalp-damar hastalıklarının riskini yükselttiğini söylüyor.

Uzmanlara göre bu süreç şöyle işliyor: Stres sinyalleri beyin üzerinden kemik iliğine iletiliyor, burada beyaz kan hücrelerinin aşırı üretimi başlıyor. Bu hücreler damar duvarlarında iltihaplara yol açıyor ve bu da zamanla damarlarda plak oluşumuna neden olarak felç ya da kalp krizi gibi ağır tabloya zemin hazırlıyor.

KADINLAR DAHA FAZLA RİSK ALTINDA

Uzmanlar, özellikle 30-50 yaş arası kadınların bu konuda daha dikkatli olması gerektiğine dikkat çekiyor. Günümüzde kadınlar iş hayatı, çocuk bakımı, ev işleri ve yaşlı yakınlarının sorumluluğu arasında sıkışıp kalıyor. Tüm bu yük, kronik stresin tetiklenmesine yol açıyor. Kadınlarda kalp krizi belirtilerinin sessiz seyretmesi de durumu daha da tehlikeli hale getiriyor. Basit bir mide rahatsızlığı ya da yorgunluk gibi algılanan belirtiler aslında kalp krizi habercisi olabiliyor.

STRES KALP SAĞLIĞINI NASIL ETKİLİYOR?

Bilim insanlarına göre kronik stres, tıpkı yüksek tansiyon ya da diyabet gibi kalp sağlığı açısından doğrudan bir risk faktörü. Artık stresi yalnızca ruhsal bir sorun olarak değil, aynı zamanda fiziksel hastalıklara zemin hazırlayan bir etken olarak değerlendirmek gerekiyor.

KALP SAĞLIĞI İÇİN BİLİMSEL ÖNERİLER

Uzmanlar, stresin olumsuz etkilerine karşı şu yöntemlerin etkili olduğunu belirtiyor:

Meditasyon ve Nefes Egzersizleri: Günde birkaç dakikalık derin nefes ya da farkındalık meditasyonu, amigdalayı yatıştırarak stres hormonlarını azaltıyor.

Düzenli Egzersiz: Günde en az 30 dakikalık yürüyüş, damar sağlığını destekliyor ve inflamasyonu düşürüyor.

Sağlıklı Uyku: Günde 6 saatten az uyumak, özellikle kadınlarda kalp hastalığı riskini belirgin şekilde artırıyor.

Kafein ve Nikotin Tüketimini Sınırlayın: Bu maddeler vücudun stres tepkisini artırarak kalp üzerindeki yükü çoğaltabiliyor.

Profesyonel Destek Alın: Psikolojik destek almak, stresin temel kaynaklarını keşfetmek ve baş etme becerilerini geliştirmek açısından oldukça yararlı.

Kaynak: Haber Merkezi