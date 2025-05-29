Emekliden Bayram İkramiyesi Tepkisi: Kimseye Yetmez!

Türkiye'de derinleşen ekonomik kriz, sabit gelirli kesimleri her geçen gün daha fazla etkiliyor. Hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon karşısında maaşları eriyen emekliler, hükümetin bu yıl 4 bin liraya yükselttiği bayram ikramiyesinin alım gücüne hiçbir katkı sağlamadığını belirtiyor. Artan gıda fiyatları, barınma giderleri ve temel ihtiyaç maddelerine gelen zamlar nedeniyle emekliler, bayramı kutlamak bir yana dursun, geçim derdine düşmüş durumda. Bayram sofraları sadeleşiyor, kurban kesmek ise birçok emekli için artık bir hayalden ibaret.

'ANLAM İFADE ETMİYOR'

Emekli bir vatandaş, yaşadıkları geçim sıkıntılarına dikkat çekerek, "Bu tür bayram ikramiyelerinin en azından enflasyon oranında artırılması gerekirdi. 4 bin lira birçok emekli için bir şey ifade etmiyor" dedi.

'ASGARİ ÜCRET KADAR OLMALI'

Emekli Mahmut Hardal ise ikramiyelerin yetersizliğine dikkat çekerek, "Bayram ikramiyesi günümüz koşullarında en az bir asgari ücret kadar olmalı. Cumhuriyet Bayramı da önemli bir bayram. İkramiyenin yılda iki değil, en az üç kez verilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Bir diğer emekli Ali Altılar ise 4 bin liranın yaşam koşulları karşısında hiçbir anlam taşımadığını vurguladı:

"Bir maaş ikramiye, bir maaş da bayram ikramiyesi olması lazım. 16 bin lira nereye yeter? Bu bayram evde oturacağız, vantilatörün karşısında. 5-6 sene önce yazlıkta tatil yapıyorduk. Şimdi bırak tatili, 1 gece konaklamaya paramız yetmiyor."

'KURBANIN YANINDAN GEÇEMİYORUZ'

Bayramda kurban kesmenin imkansız hale geldiğini söyleyen emekli Seyit Polat, "Kapıdan çıkamıyoruz zaten. Kurbanın yanından geçmek mümkün değil" dedi.

27 yıl resmi kurumda çalıştığını ve yüksek dereceden emekli olduğunu belirten Cemal Gök ise, "İnanın ki şu an asgari ücret alıyorum. 4 bin lira ikramiye dilenciye sadaka gibi. Önceden bin liraya bir kurban alınabiliyordu, şimdi 4 bin liraya 2 kilo et zor alırsın" diye konuştu.

Mehmet Bilici ise "İnsanların hali berbat. Emekliler bitti. 4 bin lirayı vermeseler daha iyi, alsınlar kendilerine harçlık yapsınlar. Bizimkiler o parayı milletvekillerine versin de çocuklarına yetip yetmediğini görsünler" diyerek ikramiyelere olan tepkisini dile getirdi.

Emekli Neşe Dikilitaş, ikramiyenin bir kurbanlık almaya bile yetmediğini söyleyerek, "10 bin lira olsaydı insanlar üzerine biraz daha ekleyip kurban kesebilirdi. Bayramda evdeyiz, ne çocuklarımızı ne akrabalarımızı ziyaret edebiliyoruz. Yol paraları uçmuş durumda. Bir kilo almak yerine yarım kilo, hatta 250 gram alıyoruz" dedi.

'EMEKLİYE SEYYANEN ZAM VERİLMEDİ'

Başka bir emekli, maaşlarının asgari ücretin altında kalmasına tepki göstererek, "Seyyanen zam memura var, emekliye yok. Yerel seçimde cevabını aldılar, genel seçimde de alacaklar" ifadelerini kullandı.

'KURBAN 15 BİN LİRA, HOROZ BİLE 2 BİN'

Memur emeklisi Veli Yel ise, "Şu anda bir kurban 15 bin 500 lira. 4 bin lira ile ne alınır? Horoz bile 2 bin lira. En azından 10 bin lira verilmesi lazımdı. Toplumsal tepki olmadıkça değişen bir şey olmayacak" diye konuştu.

Emekli olmasına rağmen çalışmak zorunda kaldığını belirten Sevil Ünkü ise, "Hayat çok pahalı. Patronlar bile bayram ikramiyesi vermiyor. Yoğurt diyorlar, süt alamıyoruz. Ekmeği zor buluyoruz. Bin lira artık 100 lira gibi oldu. 4 bin lira kimseye yetmez" diyerek yaşadığı ekonomik zorlukları anlattı.

Kaynak: ANKA