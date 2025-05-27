Emeklilere Kurban Bayramı İkramiyelerinde Ödeme Tarihleri Belli Oldu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kurban Bayramı öncesinde emekli ve hak sahiplerine yapılacak ikramiye ödemelerinin tarihini duyurdu. Yaklaşık 16 milyon kişiyi kapsayan ödemelerin, 2-4 Haziran tarihleri arasında tamamlanması planlanıyor.

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Emeklilere Kurban Bayramı İkramiyelerinde Ödeme Tarihleri Belli Oldu

2018 yılından bu yana yılda iki kez, Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde verilen emekli ikramiyeleri, 2024 yılı itibarıyla kişi başına 4.000 liraya çıkarıldı. Uygulamanın başladığı 2018 yılında 1.000 lira olarak verilen ikramiyeler, yıllar içinde kademeli olarak artırılarak bugünkü seviyesine ulaştı.

KURBAN BAYRAMI İÇİN 57,4 MİLYAR LİRA AYRILDI

SGK verilerine göre, bu yıl Kurban Bayramı dolayısıyla yaklaşık 16 milyon emekli ve hak sahibine toplam 57,4 milyar lira ikramiye ödemesi yapılacak. Ramazan Bayramı'nda ise 15,8 milyon kişiye 57,2 milyar lira ödeme gerçekleştirilmişti. Böylece 2024 yılı içinde yapılacak toplam bayram ikramiyesi ödemesi 114,6 milyar liraya ulaşmış olacak.

Emeklilere Kurban Bayramı İkramiyelerinde Ödeme Tarihleri Belli Oldu - Resim : 1

TOPLAM ÖDEME 252 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Bayram ikramiyesi uygulamasının başladığı 2018 yılından bu yana emekli ve hak sahiplerine yapılan toplam ödeme tutarı da dikkat çekici seviyelere ulaştı. SGK verilerine göre, 2018-2024 döneminde gerçekleştirilen toplam bayram ikramiyesi ödemesi 252,1 milyar lirayı buldu.

ÖDEMELER SSK, BAĞ-KUR VE EMEKLİ SANDIĞI KAPSAMINDA GERÇEKLEŞECEK

Kurban Bayramı öncesi yapılacak ikramiye ödemeleri, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında emekli olan tüm vatandaşların hesaplarına aktarılacak. Ödemelerin, emekli statüsüne göre farklı günlerde yapılması bekleniyor. SGK’nın belirlediği takvim doğrultusunda süreç 4 Haziran’a kadar tamamlanacak.

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Kaynak: Haber Merkezi

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