Mangal Odununa 1 Tutam Bile Serpince Dumanı Kokuyu Yok Ediyor! Köz Saatlerce Sönmüyor

Mangal tutkunlarının son dönemde sıkça başvurduğu yeni bir yöntem, hem lezzeti artırıyor hem de dumanı azaltıyor. Mangal ateşine eklenen karbonat, odun ve kömürün daha verimli yanmasını sağlarken, ortaya çıkan kokuları da minimuma indiriyor. Geleneksel mangal alışkanlıkları arasında yerini almaya başlayan bu pratik yöntem, özellikle yaz aylarında doğayla iç içe yapılan etkinliklerde dikkat çekiyor.

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Mangal Odununa 1 Tutam Bile Serpince Dumanı Kokuyu Yok Ediyor! Köz Saatlerce Sönmüyor

Mutfakta ve temizlikte sıkça kullanılan sodyum bikarbonat, yani karbonat, mangal ateşinde kullanıldığında farklı bir işlev görüyor. Yüksek sıcaklıkta parçalanarak su, karbondioksit ve sodyum karbonata dönüşen karbonat, ateşi canlandırıyor. Bu kimyasal süreç sayesinde köz daha uzun süre sönmeden kalabiliyor.

DUMANI AZALTIP KOKUYU NÖTRALİZE EDİYOR

Mangalda kullanılan nemli ya da düşük kaliteli odunlar, yoğun duman ve istenmeyen kokular oluşturabiliyor. Karbonat bu noktada devreye girerek hem yanmayı temiz hale getiriyor hem de rahatsız edici kokuları bastırıyor. Böylece etin ya da diğer yiyeceklerin doğal aroması korunmuş oluyor.

Mangal Odununa 1 Tutam Bile Serpince Dumanı Kokuyu Yok Ediyor! Köz Saatlerce Sönmüyor - Resim : 1

LEZZETİN BOZULMASINI ENGELLİYOR

Özellikle sakatat gibi hassas ürünlerin pişirildiği mangallarda, yakıtın yaydığı koku tat üzerinde belirleyici olabiliyor. Karbonat kullanımı bu etkiyi azaltarak yiyeceklerin doğal lezzetini muhafaza ediyor. Aynı zamanda daha eşit ve dengeli bir köz oluşumunu destekliyor.

NASIL UYGULANIR?

Mangal yakılmadan önce odun ya da kömür parçalarının üzerine 1-2 yemek kaşığı karbonat serpilmesi yeterli oluyor. Ateşin büyüklüğüne göre miktar artırılabilir. Eğer yanma sırasında duman artarsa, kontrollü şekilde bir miktar daha karbonat eklenmesi öneriliyor. Özellikle kömürle yapılan mangallarda, karbonatın doğrudan köz üzerine serpilmesi için ateşin harlanmış olması gerekiyor.

TEMİZLİKTE DE ETKİLİ

Karbonat yalnızca ateşi iyileştirmekle kalmıyor, mangal sonrasında temizlikte de pratik bir çözüm sunuyor. Izgaraya yapışan yağ ve yemek kalıntıları, karbonat yardımıyla kolaylıkla temizlenebiliyor. Bu yönüyle karbonat, hem pişirme hem de sonrasında temizlik aşamasında avantaj sağlıyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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