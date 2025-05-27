1 Temmuz İtibarıyla Yürürlüğe Giriyor: Yıllardır Uygulanıyordu, Artık Yasaklandı

Fransa, çevre koruma politikaları kapsamında dikkat çeken yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyor. 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek uygulamaya göre, yağmur suyunu izinsiz toplayan ve kullanan kişiler para cezası ile karşılaşacak. Yeni yasa, bireysel ve ticari kullanım için yağmur suyu toplamayı planlayanlara resmi izin alma zorunluluğu getiriyor.

AMAÇ DOĞAL SU DÖNGÜSÜNÜ KORUMAK

Fransa Çevre Bakanlığı'nın açıkladığı bu yeni uygulama, yeraltı su kaynaklarının korunması, biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği ve yerel su döngüsünün bozulmaması gibi çevresel gerekçelere dayanıyor. Yetkililer, kontrolsüz şekilde toplanan yağmur suyunun uzun vadede su dengesine zarar verdiğine dikkat çekiyor.

135 AVRO CEZA KESİLECEK

Yeni yasa uyarınca, izinsiz şekilde yağmur suyunu toplayarak bahçe sulayanlara 135 avro (5.985 TL) para cezası uygulanacak. Ceza, hem bireysel kullanıcıları hem de bu suyu ticari faaliyetlerde değerlendiren işletmeleri kapsayacak.

SU KAYNAKLARININ VERİMLİ KULLANIMI AMAÇLANIYOR

Bu düzenleme, artan iklim krizi, kuraklık tehdidi ve su kıtlığına karşı Fransa'nın aldığı önlemlerden sadece biri. Bakanlık, suyun daha adil, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla benzer politikaların gelecekte daha da yaygınlaşabileceğini belirtiyor.

İZİN ALMADAN KULLANMAK YASAL SUÇ SAYILACAK

1 Temmuz itibarıyla yağmur suyunu kullanmak isteyen herkesin yetkili kurumlardan izin alması gerekecek. Aksi takdirde bu kullanım yasalara aykırı sayılacak ve cezai işlem uygulanacak. Çevreci uygulamaların teşviki için alınan bu önlemin, Avrupa genelinde örnek oluşturması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi