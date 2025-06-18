Ne Sararma Kalıyor ne Koku: Yorgan Yıkarken 2 Avuç Ekleyin Farkı Görün

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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kışlıklar yerini dolaplara bırakırken, yorganların temizlenme zamanı da geldi. Ancak uzun süre saklanacak yorganların hijyenik ve doğru şekilde yıkanması büyük önem taşıyor. Aksi takdirde, zamanla oluşabilecek koku, nem ve leke gibi sorunlar hem sağlık açısından risk oluşturabilir hem de yorganın kullanımını zorlaştırabilir.

SARARMA VE KÖTÜ KOKULARA DOĞAL ÇÖZÜM

Yorgan yıkarken hem etkili temizlik sağlamak hem de kötü kokuları önlemek istiyorsanız, çözüm mutfağınızda. Doğal temizlik maddesi olarak bilinen karbonat, yalnızca lekeleri çıkarmakla kalmaz, aynı zamanda alerjenleri de azaltarak daha hijyenik bir temizlik sunar.

YORGAN NASIL TEMİZLENİR? İŞTE ADIM ADIM DOĞAL YÖNTEM

Ilık su dolu geniş bir kaba veya küvete 4–5 yemek kaşığı karbonat ve bir miktar doğal sabun ekleyin.

Yorganı suya tamamen batırarak 1–2 saat bekletin.

Lekeli alanları nazikçe ovalayarak temizleyin.

Ardından bol su ile durulayıp iyice sıkarak suyunu alın.

Mümkünse güneşte kurutarak yorganın tamamen hijyenik olmasını sağlayın.

Bu yöntem sayesinde hem yorganınızda istenmeyen kokular ortadan kalkacak hem de sararma gibi görsel sorunlarla vedalaşacaksınız. Ayrıca kimyasal içermeyen bu yöntem, özellikle hassas ciltler için de güvenle uygulanabilir.

Kaynak: Haber Merkezi