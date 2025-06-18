Dünyanın En Fazla Şeker Üreten Ülkeleri Açıklandı: Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada
Dünya genelinde en fazla şeker üreten ülkeler listesi açıklandı. Temel gıda maddeleri arasında yer alan şekerin üretiminde başı çeken ülkeler belli olurken, Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
En fazla şeker üreten ülkeler sıralandı. Şeker, hem iç tüketimde hem de ihracatta stratejik bir rol oynarken, listenin üst sıralarında yer alan ülkeler arasında bir isim öne çıktı. Beklenmeyen bu yükseliş, dikkatleri o ülkeye çevirdi.
İLK SIRADA RUSYA YER ALDI
Uluslararası verilere göre, 48,8 milyon tonluk üretimiyle Rusya listenin zirvesinde yer aldı. Onu 32 milyon tonla Amerika Birleşik Devletleri, 31,6 milyon tonla Almanya ve 30,6 milyon tonla Fransa izledi. Bu ülkeler, tarımsal altyapıları ve geniş üretim alanlarıyla öne çıkan üreticiler arasında.
LİSTENİN BEŞİNCİ SIRASINDA SÜRPRİZ BİR ÜLKE VAR
İlk 4 sıra tahmin edilebilirken, 5. sırada yer alan ülke şaşkınlık yarattı. Bu ülke, 25,3 milyon tonluk üretimiyle geleneksel şeker üreticilerini geride bırakmayı başardı. Tarımsal kapasitesini sanayiyle entegre eden bu üretici, dünya şeker piyasasında ağırlığını artırıyor.
TÜRKİYE, DÜNYANIN EN BÜYÜK 5. ŞEKER ÜRETİCİSİ OLDU
Sürpriz ülke Türkiye. 25,3 milyon tonluk şeker üretimiyle dünya sıralamasında 5. sırada yer aldı. Böylece Türkiye, Polonya (16,9 milyon ton), Ukrayna (13,1 milyon ton), Mısır (12,8 milyon ton), Çin (9,2 milyon ton) ve Birleşik Krallık’ı (7,7 milyon ton) geride bıraktı.
PANCAR VE KAMIŞLA İKİ YÖNLÜ ÜRETİM SÜRECİ
Şeker, dünya genelinde şeker kamışı ve şeker pancarı olmak üzere iki ana kaynaktan üretiliyor. Her iki yöntem de %99,95 oranında saf sukraloz içeriyor. Bu da şekerin kalitesini ve yaygın kullanımını doğrudan etkiliyor.
TÜRKİYE’NİN PAYI ARTIYOR
Türkiye’nin bu üretim seviyesine ulaşması, hem iç talebi karşılama hem de dış pazarlarda söz sahibi olma açısından önem taşıyor. Artan üretim hacmi, ülkenin tarımsal potansiyelinin stratejik değerini bir kez daha ortaya koymuş durumda.