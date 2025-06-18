Dünyanın En Fazla Şeker Üreten Ülkeleri Açıklandı: Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada

İLK SIRADA RUSYA YER ALDI

Uluslararası verilere göre, 48,8 milyon tonluk üretimiyle Rusya listenin zirvesinde yer aldı. Onu 32 milyon tonla Amerika Birleşik Devletleri, 31,6 milyon tonla Almanya ve 30,6 milyon tonla Fransa izledi. Bu ülkeler, tarımsal altyapıları ve geniş üretim alanlarıyla öne çıkan üreticiler arasında.

LİSTENİN BEŞİNCİ SIRASINDA SÜRPRİZ BİR ÜLKE VAR

İlk 4 sıra tahmin edilebilirken, 5. sırada yer alan ülke şaşkınlık yarattı. Bu ülke, 25,3 milyon tonluk üretimiyle geleneksel şeker üreticilerini geride bırakmayı başardı. Tarımsal kapasitesini sanayiyle entegre eden bu üretici, dünya şeker piyasasında ağırlığını artırıyor.