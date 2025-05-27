Otomotiv Devi İtiraf Etti: Arabalardaki Bu Özellik Telefonları Bitiriyor

Yeni nesil otomobillerde yaygınlaşan otonom sürüş teknolojileri, bu kez beklenmedik bir sorunla gündeme geldi.

Otomotiv Devi İtiraf Etti: Arabalardaki Bu Özellik Telefonları Bitiriyor

İsveçli otomotiv devi Volvo, elektrikli SUV modeli EX90’da kullanılan lidar sensörlerinin, akıllı telefon kameralarında kalıcı hasara yol açabileceğini açıkladı. Konu, bir EX90 sürücüsünün sosyal medyada yaptığı paylaşımın ardından gündeme geldi. Sürücü, aracın tavanında yer alan lidar ünitesini iPhone 16 Pro Max modeli ile video çekerken cihazın ana kamerasında kalıcı renk bozulmaları ve piksel yanıkları oluştuğunu belirtti.

Otomotiv Devi İtiraf Etti: Arabalardaki Bu Özellik Telefonları Bitiriyor - Resim : 1

SENSÖR IŞINLARI KAMERAYI YAKTI

Olay sonrası telefon kamerasında kırmızı, mor ve pembe tonlarda kalıcı lekeler oluştuğu görülürken, cihaz AppleCare garantisi kapsamında değiştirildi. Ancak Volvo, benzer durumların yaşanabileceğini belirterek kullanıcıları açıkça uyardı.

Şirket tarafından yapılan resmi açıklamada, “Lidar sisteminden yayılan lazer ışınları, yakın mesafeden ve doğrudan temasta bazı akıllı telefonların kamera sensörlerinde geri dönüşü olmayan hasara yol açabilir” denildi.

LİDAR TEKNOLOJİSİ NEDİR?

Lidar (Light Detection and Ranging), özellikle otonom araçlarda çevresel algılamayı sağlamak için kullanılan bir teknolojidir. Kızılötesi lazer ışınlarıyla çalışan bu sistem, nesnelerin konumunu, uzaklığını ve şeklini tespit ederek 3 boyutlu bir harita oluşturur. Ancak görünmeyen bu lazer darbeleri, yeterli korumaya sahip olmayan cihazlar için tehlike oluşturabiliyor.

Otomotiv Devi İtiraf Etti: Arabalardaki Bu Özellik Telefonları Bitiriyor - Resim : 2

VOLVO'DAN KAMERA KULLANICILARINA KRİTİK UYARI

Volvo, lidar ünitelerinin telefon kameralarına zarar vermemesi için şu uyarılarda bulundu:

Lidar sensörlerine doğrudan kamera doğrultulmamalı

Görüntü kaydı gerekiyorsa uzak mesafeden yapılmalı

Kamera lenslerinde mümkünse ışık filtresi kullanılmalı

Teknoloji ile donatılmış araçların yaygınlaşması, beraberinde yeni güvenlik ve uyumluluk sorunlarını da gündeme taşıyor. Uzmanlar, kullanıcıların hem araç sensörleri hem de dijital cihazlar konusunda daha dikkatli ve bilinçli hareket etmeleri gerektiğini vurguluyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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