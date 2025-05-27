Kurban Bayramı Öncesi Tüp Gazda Fiyat Listeleri Güncellendi: Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz Tüp Fiyatları...

Tüp gaz fiyatlarında yaşanan değişiklikler, sektörde faaliyet gösteren Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz tarafından güncel listelerle duyuruldu.

Kurban Bayramı Öncesi Tüp Gazda Fiyat Listeleri Güncellendi: Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz Tüp Fiyatları...

Mart ayının sonunda gelen zamlarla birlikte fiyatlar ciddi oranda yükselmişti. Bu gelişmenin ardından Nisan ve Mayıs aylarında yeni bir artış yaşanmazken, fiyatların düşüp düşmediği ise vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

Özellikle evlerde ve ticari alanlarda kullanılan çeşitli boyutlardaki tüplerin satış fiyatları, firmalara göre farklılık gösteriyor. Doğal gaz alternatifi olarak tercih edilen tüp gazların fiyat listeleri, markalar tarafından resmi olarak yayımlandı.

Kurban Bayramı Öncesi Tüp Gazda Fiyat Listeleri Güncellendi: Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz Tüp Fiyatları... - Resim : 1

MART AYINDA ZİRVEYİ GÖRDÜ, MAYISTA SABİT KALDI

Mart ayının son haftasında yapılan zamlarla birlikte tüp gaz fiyatları ciddi şekilde artış göstermişti. Ancak Nisan ve Mayıs aylarında bu artış trendi durmuş durumda. Fiyatlarda herhangi bir geri çekilme yaşanmazken, tüp kullanıcıları fiyatların düşmesini beklemeye devam ediyor. Tüketiciler için en güncel fiyatlar, üç büyük tüp gaz markası tarafından aşağıdaki şekilde açıklandı:

Kurban Bayramı Öncesi Tüp Gazda Fiyat Listeleri Güncellendi: Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz Tüp Fiyatları... - Resim : 2

27 MAYIS 2025 GÜNCEL TÜP FİYAT LİSTESİ

Aygaz 2025 Güncel Tüp Gaz Fiyatları
Mini 2 kg ev tipi tüp: 238,00 TL

12 kg tombul ev tüpü: 1.010,00 TL

Maksi tombul 12 kg tüp: 1.010,00 TL

12 kg valfli uzun ev tüpü: 1.010,00 TL

İpragaz Güncel Tüp Fiyatları
2 kg piknik tipi tüp (gri): 205,00 TL

12 kg ev tüpü: 970,00 TL

24 kg ticari kullanım tüpü: 1.940,00 TL

45 kg sanayi tipi tüp: 3.630,00 TL

45 kg propan gaz tüpü: 3.970,00 TL

Bizimgaz Mayıs 2025 Fiyat Listesi
2 kg piknik tüpü (gri): 205,00 TL

12 kg ev tipi tüp: 970,00 TL

24 kg ticari tüp: 1.940,00 TL

45 kg sanayi tüpü: 3.630,00 TL

45 kg propan tüp: 3.970,00 TL

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Kaynak: Haber Merkezi

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