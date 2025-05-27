1.5 Milyon Liranın Mevduat Getirisi Tavan Yaptı
Türkiye’de yüksek enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan sıkı para politikası, mevduat faizlerini son dört ayın en yüksek seviyesine taşıdı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizinde sürdürdüğü artış ivmesi, bankaların mevduat oranlarına da yansımış durumda. Döviz ve altın gibi yatırım araçlarından çıkan bireysel yatırımcılar, yeniden TL mevduat hesaplarına yönelmeye başladı.
2025 yılı Mayıs ayının son haftasında, bazı bankalar 1 aylık mevduat için yüzde 53’e kadar faiz sunarken, 1.5 milyon TL’lik birikimi olanlar 32 günlük vadede 59 bin TL’ye varan net kazanç elde edebiliyor. Faiz oranlarının geldiği seviye, yatırımcının kısa vadeli tercihlerini ciddi şekilde etkiliyor.
Peki, hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte 27 Mayıs 2025 itibarıyla güncel oranlara göre 1.5 milyon TL’nin 32 günlük getirileri:
1.5 MİLYON LİRANIN 32 GÜNLÜK MEVDUAT GETİRİ TABLOSU
Fibabanka
Faiz Oranı: %53
Vade Sonu Tutar: 1.559.244 TL
Net Kazanç: 59.244 TL
TEB (Türk Ekonomi Bankası)
Faiz Oranı: %52
Vade Sonu Tutar: 1.558.126 TL
Net Kazanç: 58.126 TL
ING Türkiye
Faiz Oranı: %51
Vade Sonu Tutar: 1.557.008 TL
Net Kazanç: 57.008 TL
ODEA Bank
Faiz Oranı: %51
Vade Sonu Tutar: 1.557.008 TL
Net Kazanç: 57.008 TL
HSBC
Faiz Oranı: %50
Vade Sonu Tutar: 1.555.890 TL
Net Kazanç: 55.890 TL
Getir Finans
Faiz Oranı: %50
Vade Sonu Tutar: 1.555.890 TL
Net Kazanç: 55.890 TL
QNB Finansbank
Faiz Oranı: %50
Vade Sonu Tutar: 1.554.773 TL
Net Kazanç: 54.773 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %49
Vade Sonu Tutar: 1.554.773 TL
Net Kazanç: 54.773 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %49
Vade Sonu Tutar: 1.554.773 TL
Net Kazanç: 54.773 TL
Akbank
Faiz Oranı: %48,5
Vade Sonu Tutar: 1.554.214 TL
Net Kazanç: 54.214 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %48,5
Vade Sonu Tutar: 1.554.214 TL
Net Kazanç: 54.214 TL
Enpara
Faiz Oranı: %46,5
Vade Sonu Tutar: 1.551.978 TL
Net Kazanç: 51.978 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %42
Vade Sonu Tutar: 1.546.948 TL
Net Kazanç: 46.948 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %39,5
Vade Sonu Tutar: 1.544.153 TL
Net Kazanç: 44.153 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %35
Vade Sonu Tutar: 1.539.123 TL
Net Kazanç: 39.123 TL
KATILIM BANKALARI DİKKAT ÇEKİYOR
Faizsiz bankacılığı tercih eden yatırımcılar için katılım bankalarının kar payı oranları da merak konusu. İşte önde gelen katılım bankalarının 32 günlük getirileri:
Ziraat Katılım
Kar Oranı: %30
Vade Sonu Tutar: 1.533.534 TL
Net Kazanç: 33.534 TL
Vakıf Katılım
Kar Oranı: %34,29
Vade Sonu Tutar: 1.538.330 TL
Net Kazanç: 38.330 TL
Albaraka Türk
Kar Oranı: %33,31
Vade Sonu Tutar: 1.537.234 TL
Net Kazanç: 37.234 TL
UZMANLARDAN FAİZ UYARISI
Ekonomi çevreleri, mevcut ekonomik program çerçevesinde faiz oranlarının kısa vadede yüksek seyretmeye devam edebileceği görüşünde. Enflasyonla mücadelede sıkı para politikasının korunması, mevduat getirilerinde yatırımcı lehine bir tablo oluşturuyor.
Kaynak: Haber Merkezi