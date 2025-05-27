1.5 Milyon Liranın Mevduat Getirisi Tavan Yaptı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizinde sürdürdüğü artış ivmesi, bankaların mevduat oranlarına da yansımış durumda. Döviz ve altın gibi yatırım araçlarından çıkan bireysel yatırımcılar, yeniden TL mevduat hesaplarına yönelmeye başladı.

2025 yılı Mayıs ayının son haftasında, bazı bankalar 1 aylık mevduat için yüzde 53’e kadar faiz sunarken, 1.5 milyon TL’lik birikimi olanlar 32 günlük vadede 59 bin TL’ye varan net kazanç elde edebiliyor. Faiz oranlarının geldiği seviye, yatırımcının kısa vadeli tercihlerini ciddi şekilde etkiliyor.

Peki, hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte 27 Mayıs 2025 itibarıyla güncel oranlara göre 1.5 milyon TL’nin 32 günlük getirileri:

1.5 MİLYON LİRANIN 32 GÜNLÜK MEVDUAT GETİRİ TABLOSU

Fibabanka

Faiz Oranı: %53

Vade Sonu Tutar: 1.559.244 TL

Net Kazanç: 59.244 TL

TEB (Türk Ekonomi Bankası)

Faiz Oranı: %52

Vade Sonu Tutar: 1.558.126 TL

Net Kazanç: 58.126 TL

ING Türkiye

Faiz Oranı: %51

Vade Sonu Tutar: 1.557.008 TL

Net Kazanç: 57.008 TL

ODEA Bank

Faiz Oranı: %51

Vade Sonu Tutar: 1.557.008 TL

Net Kazanç: 57.008 TL

HSBC

Faiz Oranı: %50

Vade Sonu Tutar: 1.555.890 TL

Net Kazanç: 55.890 TL

Getir Finans

Faiz Oranı: %50

Vade Sonu Tutar: 1.555.890 TL

Net Kazanç: 55.890 TL

QNB Finansbank

Faiz Oranı: %50

Vade Sonu Tutar: 1.554.773 TL

Net Kazanç: 54.773 TL

DenizBank

Faiz Oranı: %49

Vade Sonu Tutar: 1.554.773 TL

Net Kazanç: 54.773 TL

Yapı Kredi

Faiz Oranı: %49

Vade Sonu Tutar: 1.554.773 TL

Net Kazanç: 54.773 TL

Akbank

Faiz Oranı: %48,5

Vade Sonu Tutar: 1.554.214 TL

Net Kazanç: 54.214 TL

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %48,5

Vade Sonu Tutar: 1.554.214 TL

Net Kazanç: 54.214 TL

Enpara

Faiz Oranı: %46,5

Vade Sonu Tutar: 1.551.978 TL

Net Kazanç: 51.978 TL

Halkbank

Faiz Oranı: %42

Vade Sonu Tutar: 1.546.948 TL

Net Kazanç: 46.948 TL

İş Bankası

Faiz Oranı: %39,5

Vade Sonu Tutar: 1.544.153 TL

Net Kazanç: 44.153 TL

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: %35

Vade Sonu Tutar: 1.539.123 TL

Net Kazanç: 39.123 TL

KATILIM BANKALARI DİKKAT ÇEKİYOR

Faizsiz bankacılığı tercih eden yatırımcılar için katılım bankalarının kar payı oranları da merak konusu. İşte önde gelen katılım bankalarının 32 günlük getirileri:

Ziraat Katılım

Kar Oranı: %30

Vade Sonu Tutar: 1.533.534 TL

Net Kazanç: 33.534 TL

Vakıf Katılım

Kar Oranı: %34,29

Vade Sonu Tutar: 1.538.330 TL

Net Kazanç: 38.330 TL

Albaraka Türk

Kar Oranı: %33,31

Vade Sonu Tutar: 1.537.234 TL

Net Kazanç: 37.234 TL

UZMANLARDAN FAİZ UYARISI

Ekonomi çevreleri, mevcut ekonomik program çerçevesinde faiz oranlarının kısa vadede yüksek seyretmeye devam edebileceği görüşünde. Enflasyonla mücadelede sıkı para politikasının korunması, mevduat getirilerinde yatırımcı lehine bir tablo oluşturuyor.

Kaynak: Haber Merkezi