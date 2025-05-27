TOKİ’den 1174 Konutluk Yeni Proje! Bu İlde Olanlar Yaşadı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde kapsamlı bir konut projesine imza atmaya hazırlanıyor. Sancaklıbozköy Mahallesi’nde hayata geçirilecek projede, 1174 konutun yanı sıra 24 derslikli bir ilkokul ile 3 ticaret merkezi yer alacak.

TOKİ’den 1174 Konutluk Yeni Proje! Bu İlde Olanlar Yaşadı

TOKİ tarafından yürütülecek projede inşaat süreci için ihaleye çıkılacağı tarih de netleşti. 1174 konut, ilkokul ve ticaret merkezlerinin inşaatı için 17 ve 18 Haziran tarihlerinde ihale düzenlenecek. İhalenin ardından yapılacak yer teslimiyle birlikte inşaatların yaklaşık 550 gün içinde tamamlanması hedefleniyor.

"MODERN VE GÜVENLİ YAŞAM ALANLARI SUNULACAK"

Konuya ilişkin açıklama yapan AKP Manisa Milletvekili Murat Baybatur, söz konusu projenin Manisa için önemli bir yatırım olduğunu vurguladı. Baybatur, TOKİ’nin inşa edeceği yapılarla vatandaşlara sadece barınma imkânı değil, modern, güvenli ve sosyal yaşam alanları da sunulacağını ifade etti. 6 Şubat depremlerini hatırlatan Baybatur, TOKİ’nin daha önce yaptığı binaların dayanıklılığına dikkat çekerek, bu yeni projenin de aynı hassasiyetle hayata geçirileceğini belirtti.

TOKİ’den 1174 Konutluk Yeni Proje! Bu İlde Olanlar Yaşadı - Resim : 1

550 GÜNDE TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

İhalenin ardından başlayacak inşaat sürecinin 550 gün içinde tamamlanması planlanıyor. Proje; barınma, eğitim ve ticaret alanlarını aynı çatı altında birleştirerek bölge halkının yaşam kalitesine doğrudan katkı sunmayı amaçlıyor.

TOKİ’den 1174 Konutluk Yeni Proje! Bu İlde Olanlar Yaşadı - Resim : 2

YAŞANABİLİR KENT VURGUSU

Baybatur, açıklamasının sonunda projenin sadece bir konut hamlesi değil, şehir estetiği ve yaşam standardını yükselten çok yönlü bir yatırım olduğunu ifade etti. AK Parti’nin yaşanabilir şehirler hedefiyle çalışmalarına devam edeceğini belirten Baybatur, yeni TOKİ projesinin Manisa’ya ve bölge halkına hayırlı olmasını diledi.

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Kaynak: İHA

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