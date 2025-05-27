Türkiye'nin En Büyük Sanayi Kuruluşları Belli Oldu! Zirveyi Kimseye Kaptırmadı

Türkiye'de ekonomik krizin tırmanmasıyla sanayideki gidişat da soru işaretleri oluştururken, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024 Araştırmasına göre, TÜPRAŞ üretimden satışlarda 651 milyar 642 milyon lirayla ülkenin en büyük sanayi kuruluşu olma unvanını korudu.

Üretimden satışlarda geçen yıl olduğu gibi TÜPRAŞ'ı 355 milyar 965 milyon lira ile Ford Otomotiv ve 201 milyar 649 milyon lira ile Star Rafineri takip etti. İSO 50 araştırmasına göre Ford Otomotiv geçen yıl 8 milyar 546 milyon dolarla en fazla ihracat yapan sanayi şirketi oldu. Bu firmayı 6 milyar 137 milyon dolarlık ihracatlar TÜPRAŞ ve 4 milyar 610 milyon dolarla Toyota Otomotiv takip etti.

EN ÇOK KAR EDEN KİM?

2024 senesinde en fazla kar eden sanayi kuruluşları ise sırasıyla 29 milyar 308 milyon TL ile Eti Maden İşletmeleri, 18 milyar 782 milyon TL ile Ford Otomotiv ve 18 milyar 707 milyon TL ile TÜPRAŞ olarak kayıtlara geçti.

REEL DÜŞÜŞ NE KADAR OLDU?

Araştırmaya göre İSO 500'de üretimden satışlar 2024 yılında nominal olarak yüzde 36.3 oranında artarak 6 trilyon 375 milyar liradan 8 trilyon 688 milyar liraya çıktı. Ancak yurt içi üretici enflasyonu göz önünde bulundurulduğunda sanayi devlerinin satışlarında reel olarak yüzde 3.4'lük düşüş görüldü.

Kaynak: AA