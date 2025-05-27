Sağlık Bakanlığı’ndan 3 Bin 658 İşçi Alımı... Kura Çekimi Yapıldı, Sonuçlar Sitede!

Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye genelinde 3.658 sürekli işçi alımı için kura çekimi bugün Ankara’da noter huzurunda gerçekleştirildi. Sonuçlar saat 22:00’den sonra resmi sitede!

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Sağlık Bakanlığı’ndan 3 Bin 658 İşçi Alımı... Kura Çekimi Yapıldı, Sonuçlar Sitede!

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı kapsamında Türkiye genelinde 3.658 sürekli işçi alımı için düğmeye bastı. Başvuruları 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden tamamlanan alımın kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Ankara’daki Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi’nde noter huzurunda yapılan kura çekimi, Bakanlığın YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlandı.

Kura çekilişi, illerin trafik koduna göre sıralı bir şekilde, her il ve meslek grubu için ayrı ayrı düzenleniyor. Adaylar, kura sonuçlarını ve isim listesini bugün saat 22:00’den itibaren iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Sağlık Bakanlığı’nın bu alımı, istihdam bekleyen binlerce kişi için büyük bir fırsat olarak görülüyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, başarılı adayların işe alım süreçleri de hız kazanacak.

Kura çekimini izlemek için tıklayın.

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Kaynak: Haber Merkezi

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