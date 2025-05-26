Hasçelik'ten 150 Milyon Euroluk Dev Yatırım! Fabrika Üretime Başladı

Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından Hasçelik, sürdürülebilir üretim hedefi doğrultusunda Bilecik Osmaneli’nde inşa ettiği yeni fabrikasında üretime başladı.

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Hasçelik'ten 150 Milyon Euroluk Dev Yatırım! Fabrika Üretime Başladı

Yaklaşık 150 milyon euro yatırımla hayata geçirilen tesis, 10 Mayıs itibarıyla ilk üretimini gerçekleştirdi. Hasçelik Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Adnan Naci Faydasıçok’un bizzat yakından takip ettiği proje, şirketin yeşil üretim ve çevresel dönüşüm vizyonunun önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

“HER FABRİKA BİR KALEDİR” YAKLAŞIMI HAYATA GEÇTİ

Hasçelik’in mevcut Kocaeli ve Konya’daki 5 üretim tesisiyle birlikte yaklaşık 1.000 kişiye istihdam sağladığını belirten Adnan Naci Faydasıçok, Osmaneli fabrikasını “stratejik bir eşik” olarak tanımladı. “Her fabrika bir kaledir” ifadesiyle tanımladığı yeni yatırımı her hafta yerinde kontrol ettiğini belirten Faydasıçok, fabrikanın sadece üretim kapasitesini artırmakla kalmadığını, sürdürülebilir sanayi için önemli bir sıçrama noktası oluşturduğunu söyledi.

Hasçelik'ten 150 Milyon Euroluk Dev Yatırım! Fabrika Üretime Başladı - Resim : 1

ÇEVRE DOSTU ÜRETİM MODELİ BENİMSENİYOR

Tamamen hurda metallerin geri dönüşümünden çelik üretimi yapan tesis, çevresel etkileri en aza indirmeyi hedefliyor. Hasçelik’in çevreci üretim stratejisini güçlendiren bu yaklaşım, hem Türkiye’de vasıflı çelik üretiminde dönüşümün önünü açıyor hem de geri dönüşüm ekonomisine katkı sunuyor. Faydasıçok, yeni fabrikanın çevreci altyapısıyla karbon ayak izini azaltacağını ve yeşil çelik üretiminde öncü bir rol üstleneceğini ifade etti.

BÖLGESEL KALKINMAYA KATKI SAĞLAYACAK

Yatırımın yalnızca sanayiye değil, aynı zamanda bölgesel gelişime de önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Faydasıçok, yüksek teknolojili altyapıya sahip fabrikanın doğrudan ve dolaylı olarak yüzlerce kişiye iş imkânı yaratacağını belirtti. Ayrıca, gençlere yönelik kariyer olanakları, eğitim kurumlarıyla iş birlikleri ve teknik gelişimi destekleyen projelerle bölgedeki insan kaynağının nitelikli hale getirilmesi hedefleniyor.

"HURDA ÖN ISITMA VE EAO ALTI KARIŞTIRICI SİSTEM"

Osmaneli fabrikası, Türkiye’de ilk kez hurda ön ısıtma teknolojisiyle donatıldı. Elektrik ark ocağı (EAO) sisteminin yanı sıra EAO altı elektromanyetik karıştırıcı teknolojisinin entegre edildiği üretim hattı, enerji verimliliğini artırırken karbon salımını da önemli ölçüde azaltıyor. Tesis, dijital otomasyon sistemleri, düşük emisyon teknolojileri ve ısı geri kazanımı gibi uygulamalarla çevreci ve güvenli bir üretim ortamı sunuyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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