Sadece 10 Gün Yaşıyor: Dokunana 557 Bin TL Ceza Kesiliyor

Manisa’daki Spil Dağı Milli Parkı, ilkbaharın gelişiyle birlikte eşsiz kırmızı tonlara büründü. Parlak rengi ve katmanlı yapraklarıyla dikkat çeken şakayıklar, bölgeyi ziyaret eden doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Endemik türler arasında yer alan ve halk arasında “yaban gülü” olarak da bilinen şakayık, sadece 10-15 gün boyunca çiçekli kalıyor.

KOPARAN YANDI CEZASI 557 BİN 212 TL

Doğal hayatın korunması amacıyla resmi olarak koruma altına alınan şakayıklar, biyolojik çeşitliliğe verilen önemin bir göstergesi. Bu özel bitkiyi koparmanın cezası ise oldukça ağır: 557 bin 212 TL. Yetkililer, ziyaretçileri hem bilgilendirme tabelalarıyla hem de saha denetimleriyle uyarıyor.

GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLÜYOR

Spil Dağı’ndaki farklı endemik bitkiler arasında parlak kırmızı rengiyle öne çıkan şakayık, tıpkı laleler gibi kısa ömürlü bir çiçeklenme dönemine sahip. Kat kat yaprakları ve gösterişli görüntüsüyle doğa fotoğrafçılarının da uğrak noktası haline gelen bu bitki, baharın gelişini adeta ilan ediyor.

TÜRKİYE’DE HANGİ BÖLGELERDE YETİŞİYOR?

Şakayık, sadece Türkiye’ye özgü değil. Çin, Japonya, Avrupa ve Kuzey Amerika’nın pek çok bölgesinde yetişen bu bitki, ülkemizde ise Ege, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde doğal ortamında görülebiliyor. Ilıman iklimlerde yetişen şakayık, Spil Dağı gibi doğal koruma alanlarında yaşamını sürdürüyor. Uzmanlar, bu tür nadir bitkilerin koparılmasının ekosisteme büyük zarar verdiğini hatırlattı

Kaynak: İHA