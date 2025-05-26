Bankalar Mevduat Faiz Oranını Değiştirdi! Parayla Para Kazanma Dönemi Başladı

Merkez Bankası’nın faiz artışı sonrası bankalar, mevduat hesaplarına sundukları faiz oranlarını yukarı çekti. Vadeli hesaplara yönelen yatırımcılar için en yüksek getiriyi sunan bankalar merak konusu oldu. İşte faiz oranı en yüksek olan bankalar...

Bankalar Mevduat Faiz Oranını Değiştirdi! Parayla Para Kazanma Dönemi Başladı

Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 46’ya çıkarmasının ardından, bankalarda vadeli mevduat faizleri de hızla yükselmeye başladı. Faizlerdeki artış, döviz ve altın yatırımcısını yeniden Türk Lirası mevduatlara yöneltti. Özellikle yüksek faiz arayanlar için bankalar cazip teklifler sunuyor.

Son haftalarda özel bankalar başta olmak üzere birçok banka, müşterilerini kazanmak için faiz oranlarını yukarıya çekti. Mobil ve internet şubeleri üzerinden avantajlı oranlar sunulurken, şube içi görüşmelerde oranlar daha da yukarı çıkabiliyor. 32 günlük vadede sunulan faiz oranları %53 seviyelerine kadar ulaşmış durumda.

FAİZ ORANI HERKES İÇİN FARKLI

Bankalar Mevduat Faiz Oranını Değiştirdi! Parayla Para Kazanma Dönemi Başladı - Resim : 1

Uzmanlar, bankaların sunduğu faiz oranlarının kişisel finansal duruma göre değişebileceğini belirtiyor. Yatırılan tutar, vade süresi ve müşteri segmenti gibi faktörler, faiz oranı üzerinde belirleyici oluyor. Bu nedenle yatırımcıların doğrudan şubeye giderek kişiye özel teklif almaları öneriliyor.

MEVDUATLAR GÜVENCE ALTINDA

BDDK’nın sağladığı güvence kapsamında TL, döviz ve altın cinsinden mevduatlar, 950 bin TL’ye kadar sigortalı. Bu güvence, yatırımcıların bankalarda vadeli hesap açma eğilimini destekleyen önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

Bankalar Mevduat Faiz Oranını Değiştirdi! Parayla Para Kazanma Dönemi Başladı - Resim : 2

BANKALARIN 32 GÜNLÜK GÜNCEL FAİZ ORANLARI

Vadeli mevduat hesabı açmayı planlayanlar için işte bankaların sunduğu güncel oranlardan bazıları:

Türkiye İş Bankası: %35

Enpara: %40

Ziraat Bankası: %40

ICBC Bank: %42

Halkbank: %42

Yapı Kredi: %47

Garanti BBVA: %48

Denizbank: %49

Vakıfbank: %49

Akbank: %50

QNB Finansbank: %50

Odeabank: %51

ING Bank: %51

CepteTeb: %52

Kaynak: Haber Merkezi

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