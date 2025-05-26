Türkiye'de Dakikalar İçinde Tükendi: Tesla'dan Flaş Açıklama Geldi

Araç satışlarının başlamasıyla birlikte Tesla'nın resmi internet sitesine erişim sorunları yaşandı. Birçok kullanıcı, sisteme giriş yapamadığını bildirirken bazıları, VPN kullanarak farklı ülkelerden erişim sağladıklarını öne sürdü.

SATIŞLARLA BİRLİKTE SİTE ÇÖKTÜ

Tesla’nın güncellenmiş Model Y Juniper modeli geçtiğimiz günlerde Türkiye pazarına sunuldu. Ancak araçlara yönelik talep, Tesla'nın online satış platformunu adeta kilitledi. Yoğunluğun ardından kısa sürede tüm stoklar tükendi. Web sitesine ulaşamayan kullanıcılar, durumu sosyal medya üzerinden dile getirerek siteye erişimde yaşadıkları sıkıntıları paylaştı. Bazı kullanıcılar, VPN üzerinden giriş yaparak satın alma işlemi gerçekleştirdiklerini iddia etti.

TESLA AVRUPA’DAN RESMİ AÇIKLAMA

Yaşanan erişim problemleri ve sosyal medyada gündem olan iddiaların ardından Tesla Avrupa, resmi X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye’de Model Y’ye gösterilen yoğun ilgiden dolayı oldukça heyecanlıyız. Son envanterimiz yalnızca dakikalar içinde tükendi. Satış sürecinde meydana gelen teknik aksaklıklar nedeniyle özür dileriz. Sistemimiz kısa sürede milyonlarca otomatik bot talebiyle karşılaştı ve bu da erişim sorunlarına neden oldu.”

Tesla, bot saldırılarına karşı geliştirilen güvenlik sistemlerinin, gerçek kullanıcıları da etkilediğini belirterek, bu tür sorunların tekrar yaşanmaması için teknik altyapı üzerinde çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

YENİ SATIŞ TARİHLERİ AÇIKLANDI

Tesla, Türkiye’deki kullanıcılar için yeni Model Y Juniper stoklarının ne zaman satışa çıkacağına dair tarihleri de paylaştı. Buna göre araçlar şu tarihlerde yeniden envantere eklenecek:

28 Mayıs Salı – Saat 18.30

4 Haziran Salı – Saat 18.30

Yeni satış döneminde benzer teknik sıkıntıların yaşanmaması için şirketin güvenlik önlemlerini artırdığı bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi