Ne Altın Ne Dolar Ne de Euro: Yatırımcıların Yeni Gözdesi, Yatıran 22 Kat Kazanıyor
ABD ekonomisine dair artan belirsizlikler, ticaret politikalarındaki tarifeye ilişkin soru işaretleri ve Orta Doğu’da süregelen jeopolitik gerginlikler, yatırımcılarda risk iştahının azalmasına neden oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Bu gelişmelerle birlikte yatırım araçlarına olan ilgi de yön değiştirdi. Geleneksel tercihler olan altın, dolar ve Euro'nun yanı sıra, değerli metaller grubunda yer alan platin, güçlü performansıyla yatırımcıların ilgisini üzerine çekti.
PLATİNİN DEĞERİ YILIN İLK YARISINDA HIZLA YÜKSELDİ
2025 yılına 892 dolar seviyesinden giriş yapan platin, piyasadaki dalgalanmalara rağmen istikrarlı bir yükseliş sergiledi. Yılbaşından bu yana yaklaşık %22 oranında değer kazanan platin, 1.092 dolara kadar tırmandı. Haftanın son işlem gününde 1.058 ila 1.092 dolar aralığında işlem gören değerli metal, günü 1.072 dolar seviyesinden kapattı.
GÜVENLİ LİMAN ARAYANLAR PLATİNE YÖNELİYOR
Ticaret savaşları ve jeopolitik krizlerin yatırımcılar üzerinde yarattığı baskı, güvenli liman arayışını hızlandırırken, altın dışında alternatif değerli metallere olan talebi de artırdı. Bu süreçte platin, hem sanayi hem de yatırım aracı olarak öne çıkarak dikkatleri üzerine çekti.
YÜKSELİŞİN DEVAM EDECEĞİ ÖNGÖRÜLÜYOR
Uzmanlar, platin fiyatlarındaki bu yükselişin kısa vadeli olmayabileceğini, jeopolitik tansiyonun devam etmesi halinde talebin sürebileceğini belirtiyor. Küresel piyasalardaki belirsizliklerin sürmesi halinde, yatırımcıların portföylerinde platine daha fazla yer açabileceği ifade ediliyor.