Ne Altın Ne Dolar Ne de Euro: Yatırımcıların Yeni Gözdesi, Yatıran 22 Kat Kazanıyor

GÜVENLİ LİMAN ARAYANLAR PLATİNE YÖNELİYOR

Ticaret savaşları ve jeopolitik krizlerin yatırımcılar üzerinde yarattığı baskı, güvenli liman arayışını hızlandırırken, altın dışında alternatif değerli metallere olan talebi de artırdı. Bu süreçte platin, hem sanayi hem de yatırım aracı olarak öne çıkarak dikkatleri üzerine çekti.