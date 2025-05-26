Anayasa Mahkemesi'nden '3600 Ek Gösterge' Kararı! Atanma Tarihi Şartında Flaş Değişiklik

Anayasa Mahkemesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na eklenen ve “Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” unvanlı memurların 3600 ek göstergeden yararlanması için “15 Ocak 2023 öncesi atanma” şartı getiren hükmü iptal etti. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, iptal hükmü 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

Ankara’da, 3600 ek gösterge ödemesinden faydalanamayan bir devlet memuru, ilgili işlemin iptali için Ankara 18. İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Mahkeme, 1 Temmuz 2022 tarihli 7417 sayılı Kanun’un 5. maddesiyle eklenen geçici 47. maddenin birinci fıkrasında yer alan “bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğunu öne sürerek Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Başvuruda, aynı mevzuat kapsamında farklı tarihlerde atanan memurların, yalnızca atanma tarihleri nedeniyle farklı ek gösterge rakamlarından yararlandırılmasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu, bu durumun nesnel ve makul bir temele dayanmadığı belirtildi.

ANAYASA MAHKEMESİ'NDEN OY BİRLİĞİYLE İPTAL

Anayasa Mahkemesi, düzenlemeyi oy birliğiyle iptal etti. Gerekçeli kararda, Diyanet İşleri Başkanlığı, bağımsız genel müdürlükler, büyükşehir belediyeleri ve ilçe belediyeleri müfettişleri, adalet uzmanları, seçim uzmanları, milli savunma uzmanları gibi kadrolarda bulunanların, derecelerine göre 1450 ila 4200 ek gösterge rakamlarından yararlandığı ifade edildi. Ayrıca, gelir uzmanları, il istihdam uzmanları, mali hizmetler uzmanları, vergi istihbarat uzmanları, içişleri planlama uzmanları, il göç uzmanları, ürün denetmenleri, gümrük ve ticaret denetmenleri, sosyal güvenlik denetmenleri ve defterdarlık uzmanları gibi kadrolardaki memurların ise 1400 ila 3600 ek gösterge rakamlarından faydalandığı kaydedildi.

'FARKLI MUAMELE NESNEL VE MAKUL DEĞİL'

Kararda, bu kadrolara atanmış memurların ek gösterge rakamlarından yararlanabilmesi için en az üç yıl süreli yükseköğretim mezunu olmaları ve 15 Ocak 2023 öncesinde atanmış olmaları gerektiği vurgulandı. Ancak, bu tarihten sonra atanan memurların aynı ek gösterge haklarından yararlanamaması, “nesnel ve makul bir temele dayanmayan farklı muamele” olarak değerlendirildi. Anayasa Mahkemesi, bu durumun mülkiyet hakkı bağlamında eşitlik ilkesine aykırı olduğuna hükmetti.

İptal kararı, 6 ay sonra yürürlüğe girecek ve bu düzenleme, memurlar arasında atanma tarihine bağlı eşitsizliği ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Kaynak: ANKA