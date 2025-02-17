Bu Tarihte Çalışmaya Başlayan Milyonları Yıkacak Detay, Emekli Olduklarında Daha Düşük Maaş Alacaklar

BASK ve Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, emekli maaşlarına ilişkin dikkat çeken bit değerlendirme yaptı.

Öğretir, 1 Ekim 2008 sonrasında göreve başlayan memurların 5510 sayılı kanuna tabi olduklarını hatırlatarak, bu memurların emekli olduklarında düşük oranda bir maaş alacaklarını söyledi.

1 EKİM'DEN SONRAKİLERE DÜŞÜK MAAŞ

1 Ekim öncesinde göreve başlayan memurların emeklilik şartları çerçevesinde haklarının daha iyi olduğunu belirten Öğretici, 5434 sayılı yasanın önemine dikkat çekti.

1 Ekim 2008 sonrasında göreve başlayan memurlara ilişkin “Emekli olduklarında derece, kademe, ek gösterge emekli aylığı hesabında hiçbir işe yaramayacak” diye vurgulayan Öğretici, bu konunun gündemde daha çok görünür olmasını istediğini ifade etti.

'BÜYÜK KAYIPLARIN ÖNÜNE GEÇİLMELİ'

Bu emeklilerin mağdur olacakları mesajını veren Öğretici, bu konunun hayati olduğunu belirtti.

“1 Ekim 2008 sonrası göreve başlayan devlet memurlarının 5510 sayılı yasadan kaynaklanan mağduriyetleri ele alınmalı” diyen Öğretici, “Bu sorunun önümüzdeki sürecin EYT'si olmaması için emeklilikte oluşan büyük kayıpların önüne geçilmelidir” dedi.

2018 yılından bu yana tüm haksızlıklar dile getirdiklerini vurgulayan Öğretici, sorunların çözümü için mücadeleye devam etme çağrısı yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi