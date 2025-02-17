Bu Tarihte Çalışmaya Başlayan Milyonları Yıkacak Detay, Emekli Olduklarında Daha Düşük Maaş Alacaklar

1 Ekim 2008 sonrasında göreve başlayan memurların emekli maaşlarına ilişkin kritik bir açıklama yapan BASK ve Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, önemli bir noktaya dikkat çekti. Öğretir, bu memurların 5510 sayılı kanuna tabi olduklarını hatırlatarak, 1 Ekim öncesinde göreve başlayan memurlardan daha düşük düşük oranda maaş alacaklarını söyledi. Öğretir, “Derece, kademe, ek gösterge hiç bir işe yaramayacak” dedi.

Esma Karayel Esma Karayel
Son Güncelleme:
Bu Tarihte Çalışmaya Başlayan Milyonları Yıkacak Detay, Emekli Olduklarında Daha Düşük Maaş Alacaklar

BASK ve Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, emekli maaşlarına ilişkin dikkat çeken bit değerlendirme yaptı.

Öğretir, 1 Ekim 2008 sonrasında göreve başlayan memurların 5510 sayılı kanuna tabi olduklarını hatırlatarak, bu memurların emekli olduklarında düşük oranda bir maaş alacaklarını söyledi.

Bu Tarihte Çalışmaya Başlayan Milyonları Yıkacak Detay, Emekli Olduklarında Daha Düşük Maaş Alacaklar - Resim : 1

1 EKİM'DEN SONRAKİLERE DÜŞÜK MAAŞ

1 Ekim öncesinde göreve başlayan memurların emeklilik şartları çerçevesinde haklarının daha iyi olduğunu belirten Öğretici, 5434 sayılı yasanın önemine dikkat çekti.

1 Ekim 2008 sonrasında göreve başlayan memurlara ilişkin “Emekli olduklarında derece, kademe, ek gösterge emekli aylığı hesabında hiçbir işe yaramayacak” diye vurgulayan Öğretici, bu konunun gündemde daha çok görünür olmasını istediğini ifade etti.

Bu Tarihte Çalışmaya Başlayan Milyonları Yıkacak Detay, Emekli Olduklarında Daha Düşük Maaş Alacaklar - Resim : 2

'BÜYÜK KAYIPLARIN ÖNÜNE GEÇİLMELİ'

Bu emeklilerin mağdur olacakları mesajını veren Öğretici, bu konunun hayati olduğunu belirtti.

“1 Ekim 2008 sonrası göreve başlayan devlet memurlarının 5510 sayılı yasadan kaynaklanan mağduriyetleri ele alınmalı” diyen Öğretici, “Bu sorunun önümüzdeki sürecin EYT'si olmaması için emeklilikte oluşan büyük kayıpların önüne geçilmelidir” dedi.

Bu Tarihte Çalışmaya Başlayan Milyonları Yıkacak Detay, Emekli Olduklarında Daha Düşük Maaş Alacaklar - Resim : 3

2018 yılından bu yana tüm haksızlıklar dile getirdiklerini vurgulayan Öğretici, sorunların çözümü için mücadeleye devam etme çağrısı yaptı.

İsa Karakaş'tan SSK, BağKur Emeklilerine Önemli Uyarı: Çoğu Kişi Bunu Bilmiyorİsa Karakaş'tan SSK, BağKur Emeklilerine Önemli Uyarı: Çoğu Kişi Bunu BilmiyorEkonomi

SSK’lı ve BağKur’lu Emekliyi İlgilendiriyor: Bankaların Emekli Promosyonlarında Yeni Rakamlar AçıklandıSSK’lı ve BağKur’lu Emekliyi İlgilendiriyor: Bankaların Emekli Promosyonlarında Yeni Rakamlar AçıklandıEkonomi

'Emekli Maaşım Kesilir mi' Diye Korkuya Kapıldılar: Gerçek Ortaya Çıktı! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı... SGK'da 2008 Detayına Dikkat!'Emekli Maaşım Kesilir mi' Diye Korkuya Kapıldılar: Gerçek Ortaya Çıktı! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı... SGK'da 2008 Detayına Dikkat!Ekonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Emekli Emekli maaşı maaş
Son Güncelleme:
İcra Dairelerinde Dosya Koyacak Yer Kalmadı: Vatandaş Köşeye Sıkıştı İcra Dairelerinde Dosya Koyacak Yer Kalmadı
Hazine ve Maliye Bakanlığı Verileri Açıkladı: Bütçe Ocakta Büyük Açık Verdi Bütçe Ocakta Büyük Açık Verdi
Hamsi ve Palamut Sezonu Erken Kapanıyor! Gittikçe Azalıyor Hamsi ve Palamut Sezonu Erken Kapanıyor! Gittikçe Azalıyor
Biber Kızartırken Bu Şekilde Asla Yağ Çekmiyor! 1 Kaşık Yağ Bile Yetiyor Biber Kızartırken Bu Şekilde Asla Yağ Çekmiyor! 1 Kaşık Yağ Bile Yetiyor
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da Korkutan Deprem Ankara'da Korkutan Deprem
İslam Memiş Kara Haberi Verdi: Düşüşü Sert Olacak İslam Memiş Kara Haberi Verdi: Düşüşü Sert Olacak
Prof. Dr. Tüysüz'den Bingöl İçin Kritik Uyarı! '7.2 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Prof. Dr. Tüysüz'den O Şehir İçin Kritik Uyarı! '7.2 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor'
Ekrem İmamoğlu Hakkında Bilirkişi Soruşturmasında İstenen Ceza Belli Oldu Ekrem İmamoğlu Hakkında Hapis İstemi
Ekrem İmamoğlu Çok Sert Konuştu, Cumhurbaşkanı'nı Hedef Aldı Çok Sert Konuştu, Cumhurbaşkanı'nı Hedef Aldı