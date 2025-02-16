İsa Karakaş'tan SSK, BağKur Emeklilerine Önemli Uyarı: Çoğu Kişi Bunu Bilmiyor
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilikle ilgili hakları netleştirirken, birçok vatandaşın bilinçli olmadığı bir konuyu gündeme getirdi: Aynı kişi, hem kendi kazandığı emekli maaşını hem de ailesinden kalan aylığı alabiliyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, bu durumu açıklığa kavuşturdu.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
2008 yılından itibaren SGK kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte, emeklilik işlemleri SGK tarafından yapılmaya başlandı. Bu tarihten sonra, emeklilik başvuruları ve ölen sigortalıların hak talepleri, SGK kanununa göre değerlendiriliyor. SGK kanunu, bir kişinin birden fazla emekli maaşı alabilmesine imkan tanıyor. Peki, bu hak nasıl işler?
BİR KİŞİ BİRDEN FAZLA EMEKLİ MAAŞI ALABİLİR Mİ?
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi’ndeki köşe yazısında, emekli maaşı alırken bir kişinin, ölen eşinden de maaş alabileceğini belirtti. Bu durumu SGK kanununda malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı alan bir kişinin, ölen eşinden emekli maaşı alabileceği ifade ediliyor. Yani, bir sigortalı kişi hem kendi maaşını hem de eşinden kalan maaşı alabiliyor.
Birden fazla resmi nikahı bulunan bir kişi, eşinin vefat etmesi durumunda, yeni eşinden de emekli maaşı alma hakkına sahip olabiliyor. Bu durumda, kişi hangi maaşı almayı tercih ederse, o maaşı almaya başlıyor. Ayrıca, bir kişi hem eşinden hem de anne-babasından ölüm aylığı almaya hak kazanırsa, yine tercihine göre birini alabiliyor. Öte yandan, kişi sürekli iş göremezlik geliri ile birlikte ölen eşinden dolayı gelir hakkı kazanırsa, her iki geliri de alabiliyor.
İKİ MAAŞ AYNI ANDA ALINABİLİR Mİ?
İsa Karakaş, aynı anda hem malullük hem de yaşlılık aylığının bağlanmadığını belirtti. Eğer bu maaşların tutarları eşitse, sigortalı kişi yaşlılık aylığını almaya devam ediyor. Ancak maaşların tutarları farklıysa, daha yüksek olan aylık bağlanıyor.
ÇOCUKLAR NE KADAR AYLIK ALABİLİR?
SGK mevzuatına göre, ana ve babasından ayrı ayrı ölüm aylığına hak kazanan çocuklar, yüksek olan aylığın tamamını, düşük olan aylığın ise yarısını alıyor. İş kazası ya da meslek hastalığı nedeniyle ölüm durumunda da aynı kurallar geçerli.
ANA-BABAYA BİRDEN FAZLA MAAŞ
Birden fazla çocuğundan ölüm aylığına hak kazanan ana ve babaya, ilk iki dosyadan en fazla ödeme sağlayan maaşın tamamı, düşük olanın ise yarısı ödeniyor. İş kazası ya da meslek hastalığı gibi durumlarda da aynı ödeme düzeni uygulanıyor.
SGK kanunu, bir kişinin emeklilikle ilgili haklarını detaylı bir şekilde düzenliyor ve vatandaşların birden fazla emekli maaşı alabilmesine imkan tanıyor. Bu uygulama, birçok kişi tarafından bilinmediği için önemli bir avantaj sağlıyor.