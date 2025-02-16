İsa Karakaş'tan SSK, BağKur Emeklilerine Önemli Uyarı: Çoğu Kişi Bunu Bilmiyor

Birden fazla resmi nikahı bulunan bir kişi, eşinin vefat etmesi durumunda, yeni eşinden de emekli maaşı alma hakkına sahip olabiliyor. Bu durumda, kişi hangi maaşı almayı tercih ederse, o maaşı almaya başlıyor. Ayrıca, bir kişi hem eşinden hem de anne-babasından ölüm aylığı almaya hak kazanırsa, yine tercihine göre birini alabiliyor. Öte yandan, kişi sürekli iş göremezlik geliri ile birlikte ölen eşinden dolayı gelir hakkı kazanırsa, her iki geliri de alabiliyor.