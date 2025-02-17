İcra Dairelerinde Dosya Koyacak Yer Kalmadı: Vatandaş Köşeye Sıkıştı

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, ekonomik tabloyu gözler önüne seren kritik bir veriyi kamuoyuyla paylaştı. Kış, 1 Ocak ila 14 Şubat tarihleri arasında, geçen yıla kıyasla icralık olanların sayısının yüzde 16,1 artarak 1 milyon 340 bine yükseldiğini dile getirdi.

Mert Odabaş Mert Odabaş
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İcra Dairelerinde Dosya Koyacak Yer Kalmadı: Vatandaş Köşeye Sıkıştı

CHP’li Kış, ülkedeki ekonomik krize dair verileri paylaştığı açıklamasında, son duruma dair de değerlendirmelerde bulundu.

İcra Dairelerinde Dosya Koyacak Yer Kalmadı: Vatandaş Köşeye Sıkıştı - Resim : 1

İCRA DOSYALARI PATLADI

Vatandaşın yaşadığı krize dair konuşan Kış, 1 Ocak ile 14 Şubat tarihleri arasında geçen yıla kıyasla icralık olanların sayısının yüzde 16,1 arttığını belirterek icra dairelerindeki dosya sayısının 1 milyon 340 bine yükseldiğini belirtti.

Kış, vatandaşın her geçen gün daha da yoksullaştığını dile getirerek, vatandaşın borcunu ödeyemediğini, geçinmek için kredi kartına yüklenmek zorunda kaldığını ve icralık olduğunu ifade etti. Kış, iktidarın bu tabloya seyirci kalırken halkın sırtındaki yükün arttığını belirterek “Ama halk bu gerçeği görüyor, seçim günü sandıkta hesabı soracak” şeklinde konuştu.

İcra Dairelerinde Dosya Koyacak Yer Kalmadı: Vatandaş Köşeye Sıkıştı - Resim : 2

VATANDAŞIN BORCU 4 TRLİYONU AŞTI

Kış açıklamalarında açıklanan son verilere göre bireysel kredi ve kredi kartı borçlarının toplam tutarının 4 trilyon 99 milyar liraya ulaştığını anımsatarak, bu süreçte kazananının vatandaş değil bankalar ve faiz lobileri olduğunu belirtti. Halkın her gün daha da yoksullaştığını ve bor içinde kıvrandığını dile getiren Kış, mevcut düzenin sürdürülebilir olmadığını ifade ederek gelinen noktaya tepki gösterdi.

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