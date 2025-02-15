'Emekli Maaşım Kesilir mi' Diye Korkuya Kapıldılar: Gerçek Ortaya Çıktı! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı... SGK'da 2008 Detayına Dikkat!

Son günlerde çalışan emeklilerin maaşlarının kesileceğine dair ortaya atılan iddialar kamuoyunda gereksiz bir endişeye yol açmıştı. Oysa işin aslı çok farklı. Mevcut yasa kapsamında çalışan emeklilerin maaşları kesilmeyecek ve herhangi bir yeni düzenleme de bulunmuyor. Ancak bu durumun bir tek istisnası var. Peki kimler birden fazla emekli maaşı alabilir? İşte detaylar…

SGK MEVZUATINDA YENİ DÜZENLEME YOK!

2008 yılında yürürlüğe giren 5510 sayılı kanun gereği çalışan emeklilerin maaşları kesilmiyor, hakları korunmaya devam ediyor. Ancak çalışan emeklilerin maaşları yalnızca kamuda çalışma durumunda kesiliyor. Yani SSK ve Bağ-Kur’lu iseniz maaşınızı almaya devam edebiliyorsunuz. Bu konuda SGK mevzuatında yeni bir düzenleme de şu an için bulunmuyor.

SİGORTA GİRİŞİNDE 2008 AYRIMI

Bu kapsamda 2008 sonrası çalışanlar henüz 7200 prim gününü henüz dolduramadığı için panik olacak bir durum bulunmuyor. 2008 öncesi sigortalılar içinse Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ile emekli maaşlarını alabiliyor. Çalışanların prime esas kazançları üzerinden kesilen yüzde 32 oranındaki SGDP ise işveren tarafından zorunlu olarak ödeniyor.

KİMLER BİRDEN FAZLA MAAŞ ALABİLİR?

SGK mevzuatına göre dul eşler birden fazla maaş alabilir. Birden fazla eşten maaş hakkı olanlar yalnızca yüksek olan maaşı seçebilir.

Malullük ve yaşlılık aylığına aynı anda hak kazanan sigortalılara yalnızca yüksek olan maaş bağlanır. Ancak hem vazife malullüğü hem de yaşlılık aylığına hak kazananlar ise çift maaş alabilir.

Çocuklar anne ve babalarından çift maaş alabilir. Bu kapsamda SGK’daki şartları yerine getirenler yüksek olan maaşın tamamı, az olanın ise yarısını alabiliyor. Aynı şekilde anne-babalar da birden fazla çocuktan hak sahibi olmuşsa yüksek aylığın tamamı, düşük olan aylığın yarısını alabiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi