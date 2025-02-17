Hazine ve Maliye Bakanlığı Verileri Açıkladı: Bütçe Ocakta Büyük Açık Verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı ocak ayına ilişkin bütçe verilerini açıkladı. Bakanlığın açıkladığı verilere göre, ocakta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,6 artarak 917 milyar 83 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 37,6 artışla 1 trilyon 56 milyar 342 milyon lira olarak gerçekleşti. Bütçe gelirleri ise 917,1 milyar TL oldu. Faiz dışı bütçe giderleri ise 893,3 milyar TL faiz dışı fazla ise 23,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

Verilere göre bütçe ocakta 139 milyar 259 milyon lira açık verdi.

2025 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 14 trilyon 731 milyar 14 milyon TL ödenekten ocak ayında 1 trilyon 56 milyar 342 milyon TL gider gerçekleştirildi.

Ocak ayında bütçe giderleri, geçen yılın aynı ayına göre 37,6 artarken, giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme orası 2024 yılında 6,9 olmuştu. 2025 yılında ise 7,2 oldu.

VERGİ TAHSİLATINDA BÜYÜK ARTIŞ

2024 Ocakta bütçe gelirleri 617 milyar 249 TL olarak kaydedilirken, 2025’in aynı ayında yüzde 48,6 oranında artış gösterdi ve 917 milyar 83 milyon TL oldu. Bütçe gelirlerinin ocak ayı gerçekleşme oranı ise 2025’te 7,2 oldu.

Vergi gelirlerinde ise büyük artış yaşanırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 53,3 oranında artış gözlendi. Vergi gelirleri 792 milyar 667 milyon TL oldu.

Kaynak: AA