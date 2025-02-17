Gezer Ev Ürünleri'nin Konkordato Talebi Reddedildi

Ekonomik zorluklarla mücadele eden Gezer Ev Ürünleri hakkında, Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından konkordato talebinin reddedilmesine karar verildi.

Murat Beyaz Murat Beyaz
Gezer Ev Ürünleri'nin Konkordato Talebi Reddedildi

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı Gezer Ev Ürünleri ile Delo İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi'nin konkordato başvurusu, 12 Şubat 2025 tarihinde görülen davanın ardından reddedildi.

KONKORDATO REDDEDİLDİ

Mahkeme, her iki şirketin konkordato talebini kabul etmeyerek, kesin mühletin kaldırılmasına ve ilgili ilanların yapılmasına karar verdi.

Gezer Ev Ürünleri'nin Konkordato Talebi Reddedildi - Resim : 1

Mahkeme ayrıca, atanan komiserlerin görevine son verilmesine ve verilen tüm konkordato tedbirlerinin kaldırılmasına hükmetti. 7101 Sayılı Kanun ile değiştirilen İcra İflas Kanunu’nun 289. maddesi uyarınca karar duyurusu ilgili taraflara ilan edilecek.

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