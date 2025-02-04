Bağ-Kur SSK Emekli Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? Milyarlarca Liralık Maliyet Planı Bozdu: En Fazla Olabilecek Rakam...

Emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen ikramiye ödemeleri için zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. 16 milyon emekli 3000 TL bayram ikramiyesi ödemelerinde ekonomi yönetiminin kararını bekliyor. Bayram ikramiyeleri için kulis bilgisi geldi. Ekonomi yönetiminin temkinli artış planı ortaya çıktı.

İKRAMİYE 3500 LİRAYI AŞABİLİR Mİ?

2018 yılında 1000 TL olarak ödenmeye başlayan bayram ikramiyesi 2021’de 1100 TL, 2023’te 2 bin TL ve geçtiğimiz yıl ise yüzde 50 artışla 3 bin TL olarak emeklilere veriliyordu. Yüzde 15,75’lik enflasyon oranı ile hesap yapıldığında emekli ikramiyelerinin 3.472 TL’ye, yuvarlama yapılarak ise 3500 TL’ye yükseltilme ihtimali bulunuyor. 4500 TL de konuşulan rakamlar arasında. Ancak enflasyonla mücadele kapsamında yapılan tüm artışların temkinli yaklaşımla belirlenmesi 4500 TL ihtimalini uzaklaştırıyor.

HENÜZ ÇALIŞMA YOK

Hükümet kaynaklarından elde edilen bilgiye göre henüz emekli bayram ikramiyesi için bir resmi çalışma yok. Nedeni ise bütçe! Hazine ve Maliye Bakanlığı en düşük emekli maaşı düzenlemesi için halihazırda 47,7 milyar TL maliyeti sırtlanmış durumda.

Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı'nda 15,3 milyon emekli ve hak sahibine toplam 41,3 milyar lira ikramiye ödendi. Kurban Bayramı’nda ise rakam 42 milyar TL oldu. Uygulamanın başladığı 2018'den bugüne kadar SGK tarafından toplam 208,2 milyar lira ikramiye ödenmiş oldu.

Bu nedenle ekonomi yönetimi olası bir artışın mali boyutunun da dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

2025 EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyelerinin artışı için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Burada hükümet teknik ve bütçe çalışmalarını yaptıktan sonra TBMM'ye yasa teklifi verilecek ve emekliler 2025 yılında ikramiyelerini zamlı olarak alacak.

Ramazan Bayramı 30 Mart Salı günü. Dolayısıyla bayram ikramiyesi ödemeleri 24-28 Mart arasında ödenecek. Zam gelmesi durumunda -Meclis düzenlemesinin de Mart ayında tamamlanıp yasanın Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Kurban Bayramı ise 6-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu nedenle ödemeler bayramdan önceki hafta yapılacak.

Kaynak: Haber Merkezi