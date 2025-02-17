Döviz Kuru İçin Korkutan Açıklama... İşler Değişti, Dolar Gittiği Yere Kadar Gidecek!

Son yıllarda Türk Lirası'nın fahiş değer kaybetmesiyle dolar ve euro da rekor yenilemeye devam ediyor. Vatandaşın alım gücüne darbe vuran bu durumu önlemek isteyen ekonomi yönetimi, kur korumalı mevduat sistemi gibi tartışmalı uygulamalar denerken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da döviz satışı yaptığı biliniyor.

Kurun nereye gideceği merak konusu olurken, uzmanlar tablonun iç açıcı olmadığını söylüyor. Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin, sanayicilerin dolar beklentisini işaret ederek, "Dolar ne olacak sorusunun tek cevabı, ‘Allah’ın dediği olur’. Çok uzun zamandır doları tutuyoruz, bir saldık mı gittiği yere kadar gidecek" diye konuştu. Alkin, dövizin şu anda daha stabil olmasıyla vatandaşın dövizle borçlandığını hatırlatarak, "Döviz geliriniz varsa alın ama yoksa dikkat edin" uyarısında bulundu.

'ENFLASYON DÖVİZİ TUTARAK DÜŞÜRÜLMEZ'

Ülkedeki yüksek enflasyonu dövizi baskılayarak düşürme çabasının doğru olmadığını da vurgulayan Alkin, "Dövizi tutarak enflasyonu dizginlemeye çalışırsanız, herkes kendi kafasındaki döviz fiyatına göre fiyat verir. Müşteri de fiyat artmadan alma eğilimiyle stok yapar. Satış fiyatı pahalı olsa da alır. Ekonomi yönetimi 20’nci yüzyıla ait bir modelleme yapmış ve oradan çıkamıyor" diye konuştu.

Kaynak: Sözcü