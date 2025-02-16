SSK’lı ve BağKur’lu Emekliyi İlgilendiriyor: Bankaların Emekli Promosyonlarında Yeni Rakamlar Açıklandı
Bankalar, emekli maaşlarını kendi bünyelerine çekmek için promosyon tutarlarını güncelledi. Ek şartlarla birlikte bazı özel bankalarda promosyon miktarı 25 bin liraya kadar çıkarken, kamu bankaları ise 12 bin lira seviyesinde kaldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Maaş promosyonları arasındaki farklılıklar nedeniyle emekliler, en yüksek ödeme yapan bankayı bulmak için araştırma yapıyor. ING Bank, 20 bin liranın üzerinde maaş alan emeklilere ek koşullarla 25 bin lira promosyon teklif ederken, Denizbank ise promosyon miktarını 20 bin liraya kadar yükseltti.
BANKALARIN 2025 ŞUBAT AYI GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONLARI
ING Bank: 25.000 TL
TEB: 21.000 TL
Yapı Kredi: 20.000 TL
Denizbank: 20.000 TL
Akbank: 17.500 TL
QNB Finansbank: 16.200 TL
Albaraka Türk: 15.600 TL
Garanti BBVA: 15.000 TL
İş Bankası: 12.000 TL
Halkbank: 12.000 TL
Vakıfbank: 12.000 TL
Ziraat Bankası: 12.000 TL
EMEKLİLER NE YAPMALI?
Promosyon kampanyaları bankadan bankaya değişiklik gösterdiği için emeklilerin, taahhüt süreleri ve ek şartları detaylıca inceleyerek karar vermesi öneriliyor. Özel bankalar genellikle daha yüksek promosyon sunarken, kamu bankaları daha düşük ancak koşulsuz ödeme avantajı sağlıyor.