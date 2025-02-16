SSK’lı ve BağKur’lu Emekliyi İlgilendiriyor: Bankaların Emekli Promosyonlarında Yeni Rakamlar Açıklandı

Maaş promosyonları arasındaki farklılıklar nedeniyle emekliler, en yüksek ödeme yapan bankayı bulmak için araştırma yapıyor. ING Bank, 20 bin liranın üzerinde maaş alan emeklilere ek koşullarla 25 bin lira promosyon teklif ederken, Denizbank ise promosyon miktarını 20 bin liraya kadar yükseltti.