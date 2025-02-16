SSK’lı ve BağKur’lu Emekliyi İlgilendiriyor: Bankaların Emekli Promosyonlarında Yeni Rakamlar Açıklandı

Bankalar, emekli maaşlarını kendi bünyelerine çekmek için promosyon tutarlarını güncelledi. Ek şartlarla birlikte bazı özel bankalarda promosyon miktarı 25 bin liraya kadar çıkarken, kamu bankaları ise 12 bin lira seviyesinde kaldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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SSK’lı ve BağKur’lu Emekliyi İlgilendiriyor: Bankaların Emekli Promosyonlarında Yeni Rakamlar Açıklandı - Resim: 1

Maaş promosyonları arasındaki farklılıklar nedeniyle emekliler, en yüksek ödeme yapan bankayı bulmak için araştırma yapıyor. ING Bank, 20 bin liranın üzerinde maaş alan emeklilere ek koşullarla 25 bin lira promosyon teklif ederken, Denizbank ise promosyon miktarını 20 bin liraya kadar yükseltti.

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SSK’lı ve BağKur’lu Emekliyi İlgilendiriyor: Bankaların Emekli Promosyonlarında Yeni Rakamlar Açıklandı - Resim: 2

BANKALARIN 2025 ŞUBAT AYI GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONLARI

ING Bank: 25.000 TL

TEB: 21.000 TL

Yapı Kredi: 20.000 TL

Denizbank: 20.000 TL

Akbank: 17.500 TL

QNB Finansbank: 16.200 TL

Albaraka Türk: 15.600 TL

Garanti BBVA: 15.000 TL

İş Bankası: 12.000 TL

Halkbank: 12.000 TL

Vakıfbank: 12.000 TL

Ziraat Bankası: 12.000 TL

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SSK’lı ve BağKur’lu Emekliyi İlgilendiriyor: Bankaların Emekli Promosyonlarında Yeni Rakamlar Açıklandı - Resim: 3

EMEKLİLER NE YAPMALI?

Promosyon kampanyaları bankadan bankaya değişiklik gösterdiği için emeklilerin, taahhüt süreleri ve ek şartları detaylıca inceleyerek karar vermesi öneriliyor. Özel bankalar genellikle daha yüksek promosyon sunarken, kamu bankaları daha düşük ancak koşulsuz ödeme avantajı sağlıyor.

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