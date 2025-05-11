Malulen Emeklilik Şartları Nelerdir? Kaç Gün Primle Erken Emeklilik İmkanı Sağlanır

Malulen emeklilik hakkından yararlanmak isteyenlerin, çalışma gücünün en az yüzde 60’ını kaybettiğini Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Kurulu raporuyla belgelemesi gerekiyor. Bunun yanı sıra, sigortalılık süresinin en az 10 yıl olması ve 1800 gün prim ödenmiş olması şart koşuluyor.