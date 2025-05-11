Malulen Emeklilik Şartları Nelerdir? Kaç Gün Primle Erken Emeklilik İmkanı Sağlanır
Çalışma hayatında sağlığını kaybeden sigortalılar için erken emeklilik imkanı tanınıyor. Normalde emeklilik için 3600 prim günü şartı aranırken, sağlık sorunları yaşayanlar için bu süre 1800 güne kadar düşürülebiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Malulen emeklilik hakkından yararlanmak isteyenlerin, çalışma gücünün en az yüzde 60’ını kaybettiğini Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Kurulu raporuyla belgelemesi gerekiyor. Bunun yanı sıra, sigortalılık süresinin en az 10 yıl olması ve 1800 gün prim ödenmiş olması şart koşuluyor.
BAKIMA MUHTAÇLARDA SİGORTALILIK ŞARTI ARANMIYOR
Sürekli olarak başkasının bakımına ihtiyaç duyan sigortalılarda ise 10 yıllık sigortalılık süresi aranmazken, sadece 1800 prim günü yeterli kabul ediliyor. Eksik prim günleri, kadınlar için doğum, erkekler için askerlik borçlanmasıyla tamamlanabiliyor.
HANGİ HASTALIKLAR MALULİYET KAPSAMINDA?
Kanser, kalp yetmezliği, KOAH, Parkinson, Alzheimer, Multiple Skleroz (MS), organ nakilleri ve bazı ağır psikiyatrik hastalıklar maluliyet kapsamına giriyor. Şeker hastalığı ise, vücutta en az üç organı etkilediği durumlarda malulen emekliliğe imkan tanıyor.
KANSER HASTALARINA ÖZEL UYGULAMA
Kanser teşhisi konulan sigortalılar, tanı konulduktan sonraki bir yıl içinde başvuru yapmaları halinde, sağlık kurulu raporu olmadan 12 ila 24 ay arasında malul aylığı alabiliyor. Bu sürenin sonunda durum yeniden değerlendirilerek aylığın devamına veya sona ermesine karar veriliyor.
BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?
Malullük başvuruları SGK il veya ilçe müdürlüklerine yapılıyor. SGK, başvuru sahiplerini tam teşekküllü devlet hastanelerine sevk ediyor. Özel hastanelerden alınan raporlar geçerli sayılmıyor.
ERKEN YAŞLANMA DURUMUNDA EMEKLİLİK HAKKI
SGK Sağlık Kurulu tarafından “erken yaşlandığı” tespit edilen sigortalılar, 55 yaşını doldurmuş ve 5400 gün prim ödemiş olmaları halinde yaşlılık aylığı almaya hak kazanabiliyor.
YENİDEN ÇALIŞANLARIN AYLIĞI KESİLİYOR
Malulen emekli olduktan sonra yeniden çalışmaya başlayan kişilerin emekli aylıkları kesiliyor. Ayrıca SGK tarafından yapılan kontrol muayenesinde malullük halinin ortadan kalktığı tespit edilirse, emeklilik hakkı da sona eriyor.