87 Yıllık Türk Devi Adım Adım Batıyor! Rekor Borcunu Ödemek İçin Mülklerini Satışa Çıkardı

Türkiye'nin en eski tarım kooperatiflerinden biri olan ve 1938 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde kurulan Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK), derin bir mali krizin pençesine düştü.

Nefes'ten Dilan Kutlu'nun haberine göre, nakit sıkıntısı yaşayan birlik, arsa ve bina satışlarıyla kaynak yaratmaya çalışıyor. Ancak finansal darboğaz derinleşirken, birçok taşınmaz da borç teminatı olarak ipotek ettirildi. Yaklaşık 160 bin üretici ortağı bulunan bu 87 yıllık kuruluş, bugün fındık üreticisine destek sunmak yerine, kendi borçlarıyla boğuşuyor.

TOPLAM BORÇ 2 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan’ın açıklamalarına göre, FİSKOBİRLİK’in 961 milyon TL’si banka kredisi olmak üzere toplam borcu 2 milyar lirayı aştı. Kurum, her gün yaklaşık 2.5 milyon TL faiz ödemek zorunda kalıyor. 2024 mali yılı verilerine göre, 31 Temmuz itibarıyla kısa vadeli borçlar, banka kredileri ve diğer yükümlülüklerle birlikte 966 milyon 456 bin TL seviyesine yükseldi. Kağıt üzerindeki 242.5 milyon TL’lik faaliyet kârı ise, tahsil edilemeyen 468 milyon TL’lik alacaklar dikkate alındığında, gerçekte 44.3 milyon TL’lik zarara dönüştü. Bu zararın, 2025 bilançosunda daha da büyümesi bekleniyor.

SATIŞLARLA AYAKTA KALMAYA ÇALIŞIYOR

Karan, FİSKOBİRLİK’in neredeyse tüm taşınmazlarını ipotek göstererek kredi kullandığını, bu nedenle elinde gayrimenkul kalmadığını belirtiyor. Son dönemde Giresun, Tirebolu ve Fatsa’daki birçok mülk satışa çıkarıldı. Kurumun yöneticileri, hangi taşınmaz para ediyorsa onu satar hale geldi. Bu da yönetim anlayışı konusunda ciddi eleştirileri beraberinde getirdi.

Kaynak: Nefes