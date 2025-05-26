Türkiye'nin Market Devi İflas Bayrağını Çekti! Yaptığı Büyük İndirimlerle Biliniyordu

"Bir Gün Değil Her gün İndirim" sloganıyla Ankara'da market zinciri olan Başkent Gross, yaşadığı ekonomik krizden çıkamayarak konkordato ilan etti. Ankara'nın birçok noktasında şubesi bulunan market devi Başkent Gross Market hakkında geçici mühlet kararı verildi.

Murat Beyaz Murat Beyaz
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Türkiye'nin Market Devi İflas Bayrağını Çekti! Yaptığı Büyük İndirimlerle Biliniyordu

MURAT BEYAZ

Ankara merkezli market zinciri Başkent Gross, içinde bulunduğu mali darboğazdan çıkamayarak konkordato talebinde bulundu. Geniş şube ağı ve “Bir Gün Değil Her Gün İndirim” sloganıyla tanınan şirket, mahkemeye başvurarak borçlarının yeniden yapılandırılmasını talep etti.

GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLDİ

Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, Başkent Gross Market Gıda Fırıncılık İnşaat Taahhüt Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. için 3 ay süreyle geçici mühlet verilmesine hükmetti. Bu süre, 15 Ağustos 2025 tarihinde sona erecek.

Türkiye'nin Market Devi İflas Bayrağını Çekti! Yaptığı Büyük İndirimlerle Biliniyordu - Resim : 1

KONKORDATO KOMİSERLERİ ATANDI

Mahkeme tarafından alınan karar doğrultusunda, borçlunun mal varlığının korunması yönünde tedbir uygulanmasına ve şirket faaliyetlerinin denetlenmesi amacıyla geçici konkordato komiseri olarak hukukçu Ender Ölçücüoğlu ile serbest muhasebeci mali müşavir Kadir Kantar görevlendirildi.

ALACAKLILARA İTİRAZ HAKKI TANINDI

Yine aynı kararda, alacaklıların konkordato sürecine itiraz edebilmeleri için 7 günlük süre verildi. İtirazda bulunmak isteyen alacaklıların, konkordato şartlarının oluşmadığına dair gerekçelerini delilleriyle birlikte mahkemeye sunmaları gerekiyor.

DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU

Geçici mühlet süresi dolmadan önce, konkordato sürecinin devam edip etmeyeceğine karar verilmesi amacıyla 7 Ağustos 2025 tarihinde saat 11.00’de duruşma yapılacağı açıklandı. Mahkeme, bu duruşmaya katılmak isteyenlerin, itiraz gerekçelerini en az 3 gün önceden yazılı olarak iletmeleri gerektiğini duyurdu.

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