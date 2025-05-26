Dondurulmuş Pizza Üreticisi İflas Etti! Bir Gecede Dev Fabrika Kapandı, Tüm Çalışanlar İşsiz Kaldı

GENİŞ BİR MÜŞTERİ AĞINA SAHİPTİ

Rustic Crust, Whole Foods, Market Basket, Hannaford, Stop & Shop ve Publix gibi büyük zincirlerin yanı sıra birçok küçük perakendeciye de pizza ve pizza hamuru tedarik ediyordu. Şirketin iflası, bu tedarik zincirinde de etkiler yaratması beklenen önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.