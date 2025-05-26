Dondurulmuş Pizza Üreticisi İflas Etti! Bir Gecede Dev Fabrika Kapandı, Tüm Çalışanlar İşsiz Kaldı
ABD merkezli dondurulmuş pizza üreticisi Rustic Crust, ekonomik zorluklara daha fazla direnemeyerek faaliyetlerine son verdi. Yaklaşık 30 yıldır sektörde yer alan şirketin ani kapanışı hem çalışanlarını hem de müşterilerini hazırlıksız yakaladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Şirketin New Hampshire'daki üretim tesisi Eylül 2024’te kapatıldı. Pittsfield kasabasında istihdam açısından 3. sırada yer alan Rustic Crust, Ağustos ortasında operasyonlarını tamamen durdurdu. Çalışanlara gönderilen açıklamada, işten çıkarmaların “kontrol dışı ekonomik ve endüstriyel sebepler” nedeniyle gerçekleştiği belirtildi.
ONLARCA KİŞİ İŞSİZ KALDI
Ani kapanış sonucu düzinelerce çalışan işsiz kaldı. Şirket, çalışanlara gönderdiği mektupta sürecin kaçınılmaz olduğunu ifade ederken, kamuoyuna yönelik yaptığı basın açıklamasında da ekonomik baskıların sürdürülebilirliği imkânsız hale getirdiğini duyurdu.
FABRİKA AÇIK ARTIRMAYA ÇIKARILDI
Rustic Crust’a ait “anahtar teslim” gıda üretim tesisi, mahkeme kararıyla 22 Mayıs’ta açık artırmaya çıkarıldı. Ön tekliflerin saat 15.00’e kadar alınmasıyla birlikte 1 milyon 375 bin dolarlık bir teklif kayda geçti. Ancak kazanan teklif sahibine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
GENİŞ BİR MÜŞTERİ AĞINA SAHİPTİ
Rustic Crust, Whole Foods, Market Basket, Hannaford, Stop & Shop ve Publix gibi büyük zincirlerin yanı sıra birçok küçük perakendeciye de pizza ve pizza hamuru tedarik ediyordu. Şirketin iflası, bu tedarik zincirinde de etkiler yaratması beklenen önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.