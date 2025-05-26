Kurban Bayramı'na Sayılı Günler Kala Pazarlık Arttı! Küçükbaş Kurbanlıklar Ne Kadar?

Afyonkarahisar’ın en büyük hayvan pazarlarından biri olan Şuhut Canlı Hayvan Pazarında küçükbaş kurbanlıklar satışa çıkarıldı.

11 İLE 14 BİN ARASINDA

Kurbanlıkların bu yıl kilolarına göre 11 bin ile 14 bin TL arasında satıldığı öğrenilirken, kurban satıcıları ile müşteriler arasında pazarlıklar kızıştı.

Bayrama sayılı günler kala pazarda hareketlilik artarken, çözülemeyen pazarlıkları araya giren diğer üreticiler çözmeye çalıştı. Pazarın Arefe Günü’ne kadar açık olacağı belirtildi. Öte yandan bazı üreticiler hayvan sevkleri konusunda kuralların esnetilmesini talep etti.

Kaynak: İHA