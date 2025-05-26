Piyasalarda Tansiyon Fırladı! Dolar ve Euro Rekora Koşuyor

Türk Lirası'nın tarihi değer kaybı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın radikal kararları sonrası küresel piyasalarda görülen dalgalanma nedeniyle döviz kuru uzun süredir yükselişte... Geçtiğimiz aylarda art arda pek çok rekora imza atan dolar ve euro, haftanın ilk iş gününde de yükselişini sürdürüyor.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

26 Mayıs 2025 Pazartesi günü İstanbul serbest piyasada 39,0180 liradan alınan dolar, 39,0200 liradan satılıyor. 44,5860 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 44,5880 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 39,0310 lira, euronun satış fiyatı ise 44,1660 lira olmuştu.

Kaynak: AA