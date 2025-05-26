Ünlü Yoğurt Markasının İçinde Tespit Edildi: Bütün Marketlerden Toplatılıyor

ABD’de faaliyet gösteren gıda firması Knockro Inc., Bonya markalı yoğurt ürünlerinde ciddi bir etiketleme hatası nedeniyle geri çağırma kararı aldı. Şirket, ürün içeriklerinde belirtilmeyen badem tespit edildiğini ve bu durumun ciddi alerjik reaksiyonlara yol açabileceğini duyurdu.

BADEM ALERJİSİ OLANLAR UYARILDI

Yapılan açıklamada, bademin ABD’de en yaygın gıda alerjenlerinden biri olduğu vurgulanarak, bu maddeye hassasiyeti olan bireylerin ürünü tüketmeleri halinde yaşamı tehdit eden reaksiyonlarla karşı karşıya kalabilecekleri belirtildi. Hatanın kısa süreli bir üretim ve paketleme aksaklığından kaynaklandığı ifade edildi.

HANGİ ÜRÜNLER GERİ ÇAĞRILIYOR?

Geri çağırma kararı, 5 Mayıs son kullanma tarihli ve 12 onsluk şeffaf plastik kaplarda satılan Bonya yoğurt ürünlerini kapsıyor. Ürünlerin ABD genelinde pek çok perakende zincirinde satışa sunulduğu belirtildi.

"TAM PARA İADESİ YAPILACAK"

Şu ana kadar herhangi bir sağlık vakası bildirilmemiş olsa da, şirket tüketicilere ürünleri kullanmamaları ve satın aldıkları mağazaya iade etmeleri yönünde çağrıda bulundu. Geri getirilen ürünler için tam para iadesi yapılacağı açıklandı.

FDA’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) da konuyla ilgili resmi bir bildiri yayımlayarak halkı uyardı. FDA, yanlış etiketleme hatalarının toplum sağlığı açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

Son dönemde ABD’de gıda güvenliğiyle ilgili benzer hataların artması dikkat çekiyor. Daha önce de kafeinli içeceklerin yanlış etiketlenmesi ve bazı ürünlerde yabancı madde bulunması gibi olaylar yaşanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi