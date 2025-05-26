IBAN Üzerinden Para Transferi Yapacaklar Dikkat! Yeni Zorunluluk Haziranda Geliyor

Son yıllarda özellikle dijital kanallar üzerinden yapılan para transferlerinde dolandırıcılık olaylarının ciddi artış göstermesi, güvenlik uygulamalarının gözden geçirilmesine neden oldu. Bu çerçevede BDDK, Şubat 2025'te yayımladığı bültenle bankalardan güvenlik altyapılarını güçlendirmelerini istemişti. Alınan karar doğrultusunda, tüm bankalar dijital işlemlerde daha sıkı güvenlik kontrolü sağlayacak yeni sistem için hazırlıklarını tamamladı.