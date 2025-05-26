IBAN Üzerinden Para Transferi Yapacaklar Dikkat! Yeni Zorunluluk Haziranda Geliyor
İnternet bankacılığı ve mobil uygulamalarda artan dolandırıcılık vakaları, ekonomi yönetimini yeni önlemler almaya yönlendirdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) talimatıyla aylardır sürdürülen teknik çalışmalar tamamlandı. Haziran 2025 itibarıyla havale, EFT ve FAST işlemlerinde çift aşamalı doğrulama sistemi zorunlu hale geliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Son yıllarda özellikle dijital kanallar üzerinden yapılan para transferlerinde dolandırıcılık olaylarının ciddi artış göstermesi, güvenlik uygulamalarının gözden geçirilmesine neden oldu. Bu çerçevede BDDK, Şubat 2025'te yayımladığı bültenle bankalardan güvenlik altyapılarını güçlendirmelerini istemişti. Alınan karar doğrultusunda, tüm bankalar dijital işlemlerde daha sıkı güvenlik kontrolü sağlayacak yeni sistem için hazırlıklarını tamamladı.
TELEFONA GELEN ŞİFRE OLMADAN İŞLEM TAMAMLANAMAYACAK
Haziran ayında devreye girecek yeni uygulama kapsamında, bankaların dijital platformlarından para transferi yapmak isteyen kullanıcılar, işlem sırasında SMS ile gönderilecek doğrulama şifresini sisteme girmeden işlemi tamamlayamayacak. Bu uygulama, kişinin telefon numarası daha önceden sisteme tanımlı olsa dahi geçerli olacak.
MEVCUT DÜZENLEME DEĞİŞİYOR
Mevcut sistemde birçok banka, sadece alıcı IBAN bilgisi ile transfer işlemini onaylarken, yeni düzenlemeyle bu süreç güvenlik doğrulaması olmadan tamamlanamayacak. Böylece özellikle başkalarının hesabını ele geçirerek yapılan para transferi girişimlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.
SİSTEM TÜM BANKALARDA UYGULANACAK
Çift aşamalı doğrulama sistemi, tüm bankaları kapsayacak şekilde devreye alınacak. Haziran ayı itibarıyla yürürlüğe girecek olan bu güvenlik uygulamasının, dijital dolandırıcılık vakalarının azaltılmasında önemli bir rol oynaması bekleniyor. Kullanıcıların işlemlerini tamamlamak için bankacılık sistemine kayıtlı telefonlarına gönderilen doğrulama kodunu girmeleri zorunlu olacak.